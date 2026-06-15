Tarr Zoltán megelőlegezte, hogy több határon túli szervezet nem fog a jövőben kormányzati támogatást kapni

Nacsa Lőrinc a KDNP soraiból Tarr Zoltánt kérdezte arról, hogy mi lesz a Határtalanul programmal.

A kulturális miniszter a válaszában azt mondta, a program természetesen folytatódni fog, mert a kormány célja, hogy minden olyat megőrizzen az előző kurzusból azokból az intézkedésekből, amelyek jók az anyaországnak és a határon túli magyarságnak is. Ez pedig egy ilyen program Tarr Zoltán szerint. A miniszter ezt követően arról beszélt, hogy ezzel ellentétben rengeteg olyan intézkedése volt az előző kormánynak, amelyekkel nem volt minden rendben, ezeket kénytelenek felülvizsgálni. Tarr azt mondta, céljuk, hogy átvilágítsák a határon túlra folyósított támogatásokat, és ki fogják szűrni azokat az eseteket, amikor valaki azért kapott pénzt, hogy a Fidesznek kampányoljon. Ezen a ponton előlegezte meg, hogy több határon túli szervezet sem fog a jövőben kormányzati támogatást kapni majd az átvilágíások fényében.

Nacsa visszautasította, hogy ők meg akarták volna osztani valaha a határon túli magyarságot, ezért nem fogadta el a választ, de annak örül, hogy a Határtalanul program folytatódik.