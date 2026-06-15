Pócs János megkérdezte Magyar Pétert, hogy köze van-e Zsolti bácsihoz

A szavazások után az azonnali kérdések órája következett, elsőként Pócs János kérdezte Magyar Péter miniszterelnököt arról, hogy ki az a Zsolti bácsi, van-e köze hozzá a kormányfőnek vagy a családjának. Pócs szerint gyanús a dolog, mert amikor felvetődött ez a téma korábban, amivel a régi ellenzék a Fideszt támadta, Magyar furcsa mód csendben maradt.

Magyarnak elsőre úgy tűnt, válaszolni is derogál, de végül elmondta Pócsnak, hogy az ő köreiknek semmi közük ilyen figurákhoz, és kifogásolta, hogy éppen Pócs János akarja őt erkölcsi szempontok alapján vizsgáztatni. Pócs a viszontválaszában újra feltette a kérdést, hogy biztosan nincs-e köze Magyarnak Zsolti bácsihoz, és mi lenne, ha kiderülne, ha igen. Magyar úgy reagált, nem tudja mit fogyaszt Pócs János.