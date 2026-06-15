Dúró Dóra Magyar Pétert kérdezné a szívhangrendeletről

De a miniszterelnök helyett Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára fog válaszolni. Dúró Dóra egy anya történetét mesélte el, akinek a gyerekét „megmentette a szívhangrendelet”. A Mi Hazánk alelnöke arra kíváncsi, az államtitkár szerint helyesen járt-e el az orvos, aki megmutatta a monitort az édesanyának. A képviselő nagy tapsot kapott felszólalása végén.

Svéd Tamás megköszönte, hogy megosztott velük Dúró egy boldog történetet, de véleménye szerint a jogalkotó felelőssége nem állhat meg a boldog történeteknél. Szerinte ha a szívhangrendelet mindenki számára kötelező marad, fél év múlva felállhat egy képviselő, aki elmesélhet egy sokkal szomorúbb történetet – például egy megerőszakolt tinédzserével, akit a jogszabály még tovább traumatizál. Az államtitkár emellett megjegyezte, hogy a szívhangrendelet eredetileg nem egy szakmai lépés volt, hanem egy politikai megrendelésre készült akció, ami szerinte a szakmát erőszakolta meg. Az államtitkár szerint fel kellene hagyni azzal, hogy emberi sorsokat nagyban meghatározó törvényeket hazugságokra vagy megható egyedi történetekre alapozunk. Még hozzátette, ha a cél valójában az abortuszok számának csökkentése, akkor arra kell törekedni, hogy a nem kívánt terhességek számát csökkentsék egyebek között edukációs és egészségügyi intézkedésekkel.

Dúró Dóra válaszul felmutatta két csecsemő képét, és az ülést vezető Hallerné Nagy Anikónak azt mondta, büntesse meg érte nyugodtan. A Mi Hazánk alelnöke az összes tiszás képviselőnek címezte a kérdést: hogy lehet arra igent mondani, hogy jobb lenne, ha ezek a gyerekek nem élnének. A választ nem fogadta el az államtitkártól.