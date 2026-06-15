Csuzda Gábor a Fidesztől a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárát kérdezte arról, hogy mi lesz a kormányhivatalokkal és az ott dolgozókkal.

Stumpf Péter államtitkár a válaszadást azzal kezdte, hogy szerinte a Tisza-kormány egy hónap alatt többet tett, mint az előző kormány négy év alatt. Stumpf kijelentette azt is, hogy az ő kormányzásuk idején soha nem lesznek köztisztviselők arra kényszerítve, hogy önkéntesként részt vegyenek politikai kampányokban, illetve tiszteletben tartják a közalkalmazottak vélemény- és szólásszabadságát is. Mint mondta, a kormány ígéri, senkit nem fognak kirúgni azért, mert nem lájkolt valamit a Facebookon.

A fideszes képviselő nem fogadta el a választ, mert véleménye szerint az ő szakpolitikai kérdésére politikai válasz érkezett.