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A felszólalások között egyelőre nyoma sincs a szembenézésnek, csak a Tiszát szidják

Varga Jennifer / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 13. 11:34
Varga Jennifer / 24.hu

Az első felszólaló, Zsigó Róbert arra panaszkodott, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálja a mohácsi Duna-híd megépítését; szerinte az ott élők a Fidesz által megtervezett 2×2 sávos utat is megérdemlik.

Ezt követően Szűcs Gábor szólalt fel, aki megafonos propagandistából lett a Fidesz országgyűlési képviselője, és aki a vagyonnyilatkozata alapján hat helyről is kapott milliós fizetést (1 és 5 millió forint között) az elmúlt három évben. Szűcs beszédében nyoma se volt a szembenézésnek, gyakorlatilag végig a Tiszát szapulta. Azt megemlítette, hogy Magyar Péter ma szervezett egy sajtótájékoztatót, de azt nem részletezte, hogy miről volt szó.

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