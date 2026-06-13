A felszólalások között egyelőre nyoma sincs a szembenézésnek, csak a Tiszát szidják

Az első felszólaló, Zsigó Róbert arra panaszkodott, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálja a mohácsi Duna-híd megépítését; szerinte az ott élők a Fidesz által megtervezett 2×2 sávos utat is megérdemlik.

Ezt követően Szűcs Gábor szólalt fel, aki megafonos propagandistából lett a Fidesz országgyűlési képviselője, és aki a vagyonnyilatkozata alapján hat helyről is kapott milliós fizetést (1 és 5 millió forint között) az elmúlt három évben. Szűcs beszédében nyoma se volt a szembenézésnek, gyakorlatilag végig a Tiszát szapulta. Azt megemlítette, hogy Magyar Péter ma szervezett egy sajtótájékoztatót, de azt nem részletezte, hogy miről volt szó.