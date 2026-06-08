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Melléthei-Barna Márton a készülő médiatörvényről

Varga Jennifer / 24.hu
admin Zsilák Szilvia
2026. 06. 08. 13:36
Varga Jennifer / 24.hu

A Parlamentbe siető Melléthei-Barna Márton tiszás képviselőtől, a kormánypárt jogi szakértőjétől megkérdeztük, mit lehet tudni a már beígért, de a nyilvánosság előtt még nem ismertetett új médiatörvényről.

Van egy rövid része a médiatörvény-módosításnak, amely a már benyújtott plakáttörvényben szerepel, de valóban készül egy átfogó új jogszabály is.

A tiszás politikus a 24.hu-nak elmondta: az új médiatörvény benyújtására valószínűleg már ezen a héten sor kerülhet.

Én is átnézem azt a jogszabálytervezetet, nekem is van véleményem róla, és amikor lesz végleges verzió, akkor azt be fogjuk nyújtani

– tette hozzá Melléthei Barna Márton.

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