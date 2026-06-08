Azonnali kérdések, rögtön Magyar válaszol

Kezdődik az azonnali kérdések órája, elsőként az ex-megafonos Szűcs Gábor kérdezi Magyar Pétert. Szűcs kérdése, pontosabban állítása az, hogy azzal szemben, amit a magyar kormány mond, nem a magyar GDP nőtt a legkevésbé a régióban, hanem csak a lengyel nőtt jobban, mint a magyar. Szűcs szerint Magyar hergeli az embereket és hazudik. Ezután hosszan idézett Magyar Péter 2021-es interjújából, ahol az akkor még fideszes Magyar arról beszélt, milyen jó magyar fiatalnak lenni.

A miniszterelnök egyből megafonozással kezdte a választ.

Valóban én mondtam, ezerszer idézték, én mondtam ezt.

– mondta Magyar az idézetre, majd hozzátette, hogy akkor még volt gazdasági növekedés és infláció is. Ezután arról kérdezte Szűcsöt, hogy ő mennyibe került a magyar embereknek, hány milliárd forintot költöttek a Megafonra állami pénzből. Magyar szerint minden ki fog derülni.

Vége van ennek, látja ön is, hogy mindenki menekül a süllyedő hajóról, még az ön társai is.

– mondta, majd országjárásra hívta Szűcsöt.

Szűcs viszonválaszában elmondta, hogy ő korábban is válaszolt volna Magyarnak, de letiltotta, majd tulajdonképpen lefocistafeleségezte a miniszterelnököt, arra utalva, hogy ha őt a korábbi munkájával lehet azonosítani, akkor a miniszterelnököt is.