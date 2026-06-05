kormányinfómagyar pétervitézy dávid
A következő élő közvetítés része Vitézy Dávid: 800 milliárd forintnyi támogatást vesztettünk el, mert politikusok nem akarták kitölteni a vagyonnyilatkozatukat

Vitézy: nyilvánosak lesznek a Budapest–Belgrád-vasútprojekt dokumentumai!

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 05. 11:21
Mohos Márton / 24.hu

Vitézy Dávid bejelentette: a kormány elrendeli a Budapest–Belgrád-vasútépítés döntéseinek felülvizsgálatát, annak átvilágítását. A miniszter szerint ki kell derülnie annak, hogy hogyan zajlottak a közbeszerzések, miért fizettek például dollárban a projekt során. (Ezért a magyar állam rosszul járt a gyenge forint miatt.) Ehhez Kína együttműködése is kell, de a miniszter ígérete szerint minden dokumentum megismerhető lesz az építkezésből.

Jelezte Vitézy azt is, hogy a magyarországi építési eljárások nyilvánosságát visszaállítják.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Vitézy Dávid: 800 milliárd forintnyi támogatást vesztettünk el, mert politikusok nem akarták kitölteni a vagyonnyilatkozatukat
Kiröhögték a magyarázkodó Orbán Balázst a fideszes képviselők – így omlott össze Orbán Viktorék kampánya
Kvíz: felismered a magyar hírességeket a frizurájukról?
Közel 100 milliárdra drágult a József főhercegi palota, pedig még azt sem tudni, mi lesz a funkciója az álműemléknek
Elszabotálja az orvosok többsége a szívhangrendelet betartását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik