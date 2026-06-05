Vitézy: nyilvánosak lesznek a Budapest–Belgrád-vasútprojekt dokumentumai!

Vitézy Dávid bejelentette: a kormány elrendeli a Budapest–Belgrád-vasútépítés döntéseinek felülvizsgálatát, annak átvilágítását. A miniszter szerint ki kell derülnie annak, hogy hogyan zajlottak a közbeszerzések, miért fizettek például dollárban a projekt során. (Ezért a magyar állam rosszul járt a gyenge forint miatt.) Ehhez Kína együttműködése is kell, de a miniszter ígérete szerint minden dokumentum megismerhető lesz az építkezésből.

Jelezte Vitézy azt is, hogy a magyarországi építési eljárások nyilvánosságát visszaállítják.