Választási csalás gyanúja miatt bilincsben vittek el egy férfit Dunaújvárosban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat.

Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki kilenc rendbeli, a választás rendje elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt.

Nagy Ervin tette a feljelentést

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Nagy Ervin is, aki közölte, hogy ez volt az első letartóztatás annak a feljelentéssorozatnak az eredményeként, amelyet még a választási kampány idején tett választási csalás gyanúja miatt.

A Tisza parlamenti képviselője szerint a nyomozók most bizonyították, hogy amennyiben a rendszer nem akadályozza őket, gyorsan és szakszerűen végzik a munkájukat. Úgy fogalmazott: az új kormány egyik legfontosabb feladata az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása lesz.