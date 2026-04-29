Halálos késelés lett anya és lánya szilveszteri sütemény sütéséből, súlyosításért fellebbeztek az asszony ügyében

admin Rugli Tamás
2026. 04. 29. 08:38
Az évek óta rossz viszonyt ápoló 58 éves nő és 80 éves édesanyja összevesztek, aminek következtében a vádlott előbb sodrófával leütötte az anyját, folytogatni kezdte, majd egy késsel többször megszúrta.

A Fővárosi Főügyészség 2025 decemberében emelt vádat egy, az elkövetéskor 58 éves nyugdíjas budapesti nő ellen, erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette miatt – olvasható az ügyészség szerda reggel kiadott közleményében.

A Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésen, 2026. február 26. napján kihirdetett elsőfokú ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki a vád tárgyává tett élet elleni bűncselekményben, amelyért őt 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, egyben kizárta a feltételes szabadságra bocsátásból.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott egész életében szüleivel élt egy háztartásban. Mint írják, a nyugdíjazását követően az addig is diszharmonikus kapcsolata tovább romlott özvegy édesanyjával, aki őt állandó kritikával illette. 2024 szilveszter napján aztán sütemény készítés közben közös otthonukban a 80 éves sértett ismét összeveszett a lányával annak nyugdíja kapcsán. Az elfajuló vita közben a vádlott „a számonkérés okozta felindult lelki állapotban” a keze ügyében lévő sodrófával megütötte az édesanyját és amikor a sértett a földre hanyatlott, fojtogatni kezdte, majd egy késsel több alkalommal megszúrta, mely támadás következtében az édesanya életét vesztette.

Az elsőfokú ítéletet az elkövető és védője tudomásul vette, ellene az ügyész súlyosításért, a szabadságvesztési tartam felemelése érdekében fellebbezett, amelyet a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott másodfokú indítványával fenntartott.

A terhelt szabadlábon védekezve várja az ítélőtáblai eljárás befejezését.

