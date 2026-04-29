Fél év alatt 36 embert vert át kamu hirdetésekkel egy nyíregyházi nő

A Bajai Járási Ügyészség 36 rendbeli csalás vétsége miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki fél év alatt 36 sértettet vert át valótlan online hirdetéseivel.

A vádirat szerint a nyíregyházi nő – az ügy vádlottja – egy online piactéren és több tematikus apróhirdetési csoportban olyan árukat hirdetett eladásra, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vádlott baba tápszereket, ruhaneműket, különböző vegyi árukat és lakásdekorációs tárgyakat is hirdetett. A termékek iránt érdeklődőknek a nő fényképet is küldött a meghirdetett árukkal azonos árukról. A nő a hirdetések feladásakor a saját adatlapja mellett több álprofilt is használt.

Az elkövető minden esetben előre elkérte a sértettektől a termékek vételárát, amit a saját bankszámlájára kért utalni. Ezt követően azonban a megrendelt termékeket nem küldte meg a sértetteknek, az utalások után elérhetetlenné vált a megrendelők részére.

A vádlott 2023 szeptembere és 2024 áprilisa között, rendszeres haszonszerzésre törekedve, összesen 36 sértettet – köztük több Bács-Kiskun vármegyei áldozatot – vert át. A sértetteknek 2.000 Ft és 23.500 Ft közötti, mindösszesen pedig közel fél millió forintos kárt okozott.

A járási ügyészség a nőt 36 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.