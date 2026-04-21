„Két jó vezetője volt Magyarországnak: Kádár János és Orbán Viktor” – választási sokkból éledő kelet-nógrádiakkal beszéltünk

Kelet-Nógrádban 2022-ben még könnyedén nyert a Fidesz, azonban az április 12-ei voksoláson majdnem 13 százalékpontos előnnyel a Tisza Párt jelöltje, Szafkó Zoltán Péter győzött a fideszes Becsó Zsolttal szemben a nógrádi 1-es választókerületben. (A választás után a helyi politikusokkal készített páros interjúnkat itt olvashatják.) Kíváncsiak voltunk rá, hogyan éreznek és gondolkoznak a választópolgárok a térség településein. Korábbi riporthelyszíneink közül

Mátramindszenten,

Mátraverebélyen

és Salgótarjánban

kérdeztük őket.

Amikor a vasárnapi választás reggelén Mátramindszenten jártunk, felbolydult a falu: tiszás önkéntesek és a DE! akcióközösség tagjai is szavazatvásárlást gyanítva voltak jelen a hegység lábánál fekvő településen. Az önkéntesek információi szerint a helyi vegyesboltból osztották a krumplit a „jól szavazóknak”. Érkezésünk után szóváltás is kialakult, bennünket is ért fenyegetés, végül a kiérkező rendőrök igyekeztek csillapítani a kedélyeket. A választás utáni szerdán többen is azt állították a faluban, hogy a gyanú alaptalannak bizonyult, nem történt szavazatvásárlás. Mindenesetre a mátramindszenti szavazókörben négy százalékponttal nyert a Tisza.

„Ha a nyugdíjhoz hozzányúl Magyar Péter, probléma lesz”

Két idős ember ül a posta előtti padon: Csikós József és Kovács József.

– Nem lesz jobb az élet ezután sem – mondja csüggedten Csikós József. – Eddig a Fidesz szedte meg magát, most ők következnek. Lopni fognak. Minden szentnek maga felé áll a keze. Hiába jönnek-mennek a kormányok, ez már csak így van. Én a Fideszre szavaztam, és szerintem itt az nyert; vannak persze tiszások, de csak mutatóba. Ez a falu nagyon öreg, és az idős embereknek jó volt, ami volt. A fiatalok mit csináljanak? Szórakozási lehetőség nincs, csak a foci, minden második héten.

Minden tekintetben elégedettek voltak a Fidesszel?

– Nem – mondja Csikós József, és Kovács József is csóválja a fejét.

– De itt valami nagyon nem stimmel – állítja Kovács József.

Szerintem összekeverték a papírokat. Nem válogatták szét rendesen. Ami felül volt, azt kivették, és jó éjszakát. Ezért volt meg ilyen hamar az eredmény. Csalás volt a választáson, csak úgy történhetett. Vagy a ménkű tudja, hogy van ez.

– Ha itt katonaság lesz, meg háború, akkor nézhetünk – mondja Csikós József. – Elviszi a Tisza a fiatalokat, mert ha az unióra hallgat, nem lesz más lehetősége. Ezt akarja Brüsszel. Tudom, mert kaptunk szórólapokat a Fidesztől, azokon rajta volt.

Nem lehet, hogy a Fidesz nem mondott igazat?