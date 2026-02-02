Tüntetést rendeznének a Kossuth téren a választás másnapján, „megelőző jelleggel”

Igazságosztó antiglobalista és antifideszista vagy antitiszaista menetelés a fővárosi hidakon – nemcsak veszteseknek címmel jelentetett meg közleményt hétfő reggel a Szolidaritás Pártja, amely egyben bejelentette: akárki is nyeri a választást április 12-én, ők másnap a Kossuth téren tüntetni fognak.

Az ok egyszerű: teljesen mindegy, ki marad hatalmon, vagy ki kerül oda – rossz lesz

– adtak rögtön velős magyarázatot arra, miért is tartják fontosnak azt, hogy az országgyűlési választás után rögtön utcára menjenek az emberek.

A pártnak a demonstrálók vágyott tömegéről is határozott elképzelése van:

Várjuk a Fidesz híveit, amikor veszítenek, és várjuk a Tisza híveit, amikor veszítenek, és várjuk azokat is, akik nyernek, de már 12-én este rájönnek, hogy nem erre gondoltak

– vázolták elképzeléseiket, üzenetüket azzal megtoldva még, hogy ez egy „előrelátó tüntetés”, nem várják meg, amíg csalódniuk kell, inkább elébe mennek a dolgoknak.

A Szolidaritás üzent egyúttal Hadházy Ákos független képviselőnek is: „A tüntetés során a fővárosi hidakon is megjelenünk remélhetőleg Hadházy Ákossal együtt – mert ha már úgyis járhatatlan a főváros, legalább tapossunk rajtuk” – írták a szinte minden héten a fővárosban tüntető, korábban hídfoglaló képviselőnek címezve, valamint a fővárosnak is. Továbbá hangsúlyozták azt is, hogy erőszakmentes megmozdulásra készülnek, már amennyiben létrejön az esemény.

Ki van a Szolidaritásnál?

Nincs könnyű dolga az embernek, amikor a baloldali törpepártok erdejében próbál eligazodni. Ehhez a csoporthoz tartozik a tüntetést most bejelentő Szolidaritás is, amely baloldaliságát a mostani közleményben is igyekszik hangsúlyozni: „Talán itt az ideje annak is, hogy a vesztesek – bármelyik oldalról – elgondolkodjanak azon, mennyire jó ötlet újra és újra a kapitalizmus mellé állni, miközben az minden alkalommal átgázol rajtuk.”

A Szolidaritás Pártját 2025-ben jegyezték be hivatalosan Székely Sándor és Huszti Andrea vezetésével. Nem olyan rég még mindketten a Szanyi Tiborhoz köthető, Kádár János-tervvel jelentkező ISZOMM-ban politizáltak, a baloldali politikai mozgalmakra hagyományosan jellemző belharcok következtében azonban otthagyták a formációt. Szanyi nem tervez indulni a választáson, ellenben Székelyékkel, akik a múlt héten be is jelentették, hogy választási szövetségre lépnek és együtt indulnak a Thürmer Gyula vezette Munkáspárttal – ami, jobb- és baloldal ide vagy oda, ma már jellemzően a Fidesz kommunikációjával rezonáló üzeneteket hangoztat.

A Mi Hazánk sem fogadja el az eredményt

Legalábbis ezt kommunikálta a párt még tavaly októberben. A párt azt kifogásolta akkor, hogy a fair versenyt sértő, egyúttal a választásokba való durva beleavatkozás, hogy a Meta törölte Toroczkai László oldalát a felületeiről, sok esetben pedig azt is bünteti, ha a Mi Hazánk elnökének egyáltalán a nevét leírja valaki a Facebookon vagy az Instagramon.

„Több precedens van arra, hogy amikor egy közösségi médiaplatform tulajdonosai beavatkoznak a választásokba, akkor megsemmisíthetik a választások eredményét. Magyarországon nem a közmédia, nem a kereskedelmi televíziók, nem a nyomtatott újságok döntik el a választások eredményét, hanem a Facebook, amely szinte totális monopolhelyzetben van, 7-8 millió magyar onnan veszi a politikai híreket” – hangoztatta a parlamentben még ősszel Toroczkai László.