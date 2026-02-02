Publicus: Befagyott a pártok népszerűsége

Nincs érdemi változás a pártok népszerűségében – írja a Népszava a Publicus Intézet reprezentatív kutatása alapján. A januári felmérés szerint a teljes népesség körében a Tisza Párt továbbra is 33, a Fidesz 28 százalékon áll. A biztos szavazóknál (hibahatáron belül) a Fidesz egy százalékot nőtt (33 százalék), a Tisza egy százalékot csökkent (39 százalék), míg a biztos szavazó pártválasztóknál is maradt a decemberi eredmény: Tisza–Fidesz 48-40.

A biztos szavazók 17 százaléka nem kötelezte még el magát egyik párt mellett sem.

A Demokratikus Koalíció (DK) egy-egy százalékponot rontott, a teljes népességben 3 százalékos, a másik két kategóriában 4-4 százalékos a népszerűsége. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) támogatottsága továbbra sem mozdult el a 2-3 százalékról, a Mi Hazánk pedig ugyancsak a decemberi adatokat hozta, a teljes népességben 4, a biztos szavazóknál és a biztos szavazó pártválasztóknál 5-5 százalékon áll. „Ha most vasárnap lennének a választások”, akkor a Publicus Intézet adatai alapján a Tiszán és a Fideszen kívül csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.

A Fidesz elutasítottsága, tartaléka nagyobb

Az úgynevezett másodlagos pártpreferenciák alapján a Fidesz elutasítottsága nagyobb, mint a Tisza Párté, de kormánypárt tartaléka csaknem duplája kihívójáénak. Pulai András, az intézet vezetője az adatokról azt mondta: a kormánypártra biztos nem szavazna a válaszadók 41 százaléka, a Tiszánál ez az arány 37, a DK-nál 44, az MKKP-nál 46, a Mi Hazánknál 50 százalék. A Tiszát az összes megkérdezett 5 százaléka nevezte meg másodlagos pártjának, további 5 százalék tartja elképzelhetőnek, hogy szavazna rá.

Ennél jóval több aktivizálható szavazója van a Fidesznek, amely másodlagos opcióként a népesség 6 százalékánál jöhet szóba, és újabb 12 százalék tartja elképzelhetőnek, hogy szavazzon rá. A DK-t a felmérésben résztvevők 14 százaléka nevezte meg „második legfontosabb pártjának”, 13 százalék tartotta elképzelhetőnek, hogy szavazzon rá. Utóbbi tekintetben csak a kutyapárt szerepelt jobban 16 százalékkal. ám mindent egybevetve – Pulai András szerint – a DK a legnagyobb tartalékkal rendelkező párt.

A magyarok csaknem kétharmada elégedetlen

A megkérdezettek 81 százaléka azt mondja. április 12-én elmegy szavazni. Más vizsgálatok is magas részvételi arányt vetítenek előre, de politikai elemzők – és maguk a közvélemény-kutatók – rendre hozzáteszik, hogy a ténylegesen szavazók száma ennél valószínűleg kevesebb lesz. A Publicus mérése szerint a magyarok 63 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok. A nyugdíjasok 71 százaléka is ebbe a táborba tartozik, holott ebben a választói csoportban a Fidesz előnyben van a Tiszával szemben.

A Republikon Intézet a megélhetésről a minap azt mérte, hogy a válaszadók háromnegyede szerint rosszabbul élünk, mint négy éve. Néhány napja a Závecz Research közölte, hogy jelenleg a Tisza Párt mögött 2,9 millió, a Fidesz mögött 2,5 millió szavazó áll. A Nézőpont Intézet szerint ugyanakkor lefutott az idei választás, mert januári kutatása szerint a választókorú magyarok 46 százaléka tartja a kormányfői posztra alkalmasabbnak Orbán Viktort, 11 százalékponttal többen, mint Magyar Pétert.