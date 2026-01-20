Újabb közvélemény-kutatás eredménye miatt aggódhat a Fidesz

Rosszabbul élünk, mint négy éve!

– így szólt a Fidesz 2006-os választási kampányszlogenje, legalábbis ezt hirdette legemlékezetesebb plakátkampányuk. A jelmondat a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok 2002-től nyújtott kormányzati teljesítményét bírálta. A Fidesz elsősorban munkanélküliség- és áremelkedésről beszélt, a rossz gazdasági helyzetről és megélhetési válságról.

A 2026-os választás előtt a Fidesz–KDNP próbál sikerkommunikációt folytatni, a gazdaság azonban rossz bőrben van, amiről olykor a Fidesz is kénytelen nyíltan beszélni.

Mivel a megélhetési válság az idei kampány központi témája, ezért a Republikon Intézet új kutatásában megkérte a válaszadókat, hogy tegyenek igazságot: rosszabbul élünk-e most, mint négy éve? A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. december 10. és 15. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára nézve. A hibahatár: +/- 3,5%.

Eredmények

A válaszadók háromnegyede szerint rosszabbul élünk, mint négy éve. A teljes népesség mindössze 8 százaléka utasítja el egyértelműen, hogy rosszabbul élnénk, mindent összeadva csak a válaszadók negyede hajlik pozitív véleményre, azaz borús a társadalmi hangulat, ha megélhetésről van szó.

A szavazótáborok szerinti bontás alapján még a kormánypárti szavazók véleménye is megoszlik a kérdésben:

a Fidesz–KDNP-szavazók 38 százaléka szerint rosszabbul élünk, mint négy éve,

a Tisza-szavazók véleménye a leginkább lesújtó: 93 százalékuk szerint rosszabbul élünk, mint négy évvel ezelőtt,

a „Tiszán-túli” ellenzéki tábor 82 százaléka van negatív véleménnyel a megélhetési helyzetről,

a bizonytalanok egyértelműen negatívan látják a helyzetet, négyötödük, 80 százalékuk szerint rosszabbul élünk, mint 2022-ben.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy olyan kulcskérdésben, mint a megélhetés, a választás előtt három hónappal a bizonytalan válaszadók egyértelműen az ellenzékiek álláspontját osztják. Kérdés, persze, hogy mennyire tartják felelősnek a kormány politikáját a nehézségekért – értékelnek a Republikon kutatói.

Összességében az állítással a teljes népesség 43 százaléka teljes mértékben egyetért, míg 26 százalék inkább egyetért. 8, illetve 15 százalék egyáltalán nem, illetve inkább nem ért egyet.

Kép forrása: Republikon Intézet.