„Belenyugodott mindenki abba, hogy még leányágon is Tisza fog itt uralkodni” – összehasonlítottuk „a generális” és Orbán Viktor hosszú kormányzását

Getty Images, Orbán Viktor hivtalos facebook oldala
admin Szegő Iván Miklós
2026. 02. 01. 10:58
Getty Images, Orbán Viktor hivtalos facebook oldala
Orbán Viktor előtt egyetlen politikus, Tisza Kálmán tudott tizenöt évig egyhuzamban miniszterelnökként kormányozni Magyarországon. A „generális” a hatalomra kerülése előtt kifejlesztett lejárató propagandája, valamint az általa 1875–1890 közt kiépített domináns pártrendszer meglepő módon hasonlít a Fidesz hatalmi technikáira. Ugyanakkor a különbségek is látványosak: a „tégláról téglára” építkező és egy birodalom politikáját formáló Tisza többször meg akarta támadni Oroszországot, amit csak a „vaskancellár” tudott megakadályozni.

Orbán Viktor előtt – aki 2010 májusa óta van folyamatosan hatalmon – egyetlen magyar politikus tudott csaknem tizenöt évig egyhuzamban miniszterelnökként kormányozni Magyarországon. Tisza Kálmánról van szó, akit Mikszáth Kálmán egyszerűen generálisnak nevezett. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-es megalakulása után nyolc évvel Tisza már a hatodikként ült be a miniszterelnöki székbe 1875-ben. Így az általa hozott tizenöt éves kormányzati stabilitás – különösen az 1873-as gazdasági válság után – sokszorosan felértékelte őt az elődjeihez képest.

Tisza és Orbán kormányzásában számos párhuzam figyelhető meg, igaz, jó pár különbség is észlelhető.

A hasonlóságok leginkább a hatalomra kerülésüknél és az úgynevezett domináns pártrendszerek kiépülésekor figyelhetők meg.

Porneczi Bálint / AFP Orbán Viktor 2010. április 8-án, a SYMA Csarnokban, a parlamenti választás előtti záró kampánygyűlésen.

A domináns pártrendszereket elemezve Csizmadia Ervin politológus hasonlóságot vél felfedezni a 19. század utolsó negyedét meghatározó, Tisza által létrehozott Szabadelvű Párt, a Horthy-kori Egységes Párt és a mai Fidesz között. Akármi is az ideológiájuk, a domináns pártok hosszú időn át „leválthatatlannak” tűnnek: sorozatban, nagy fölénnyel nyerik a választásokat, melyek szabadságfoka persze koronként eltérő. A domináns pártok megkerülhetetlenné válnak a politikai döntéshozatalban, a széttagolt ellenzéknek pedig nincs esélye hatalomra kerülni.

Mindezek után az Orbán- és Tisza-féle kormányok közös vonásai közül hármat emelhetünk ki:

  • a hatalomra jutásuk előtt gazdasági világválság tört ki, emiatt szétesett a korábbi kormányzó elit;
  • a lejárató propaganda szerepe döntő volt a hatalom megszerzésében és/vagy megtartásában;
  • a domináns pártrendszer kiépítése (választási manipuláció; szigorú parlamenti frakciófegyelem; az ellenzék megosztása és hatalomra jutásának akadályozása).
