Miközben Jakab Péter a DK-hoz állt, egy másik ex jobbikos Navracsicsot dicsérte

Jakab Péter a Dobrev Klára vezette DK egyéni képviselőjelöltjeként indul Miskolcon a választáson. Az óellenzék pártja kedden jelentette be az országgyűlési választáson induló jelöltek listáját.

Jakab 2020-2022 között a Jobbik elnöke volt, jelenleg A Nép Pártján nevű formáció vezetője. 2018-ban 127 szavazatnyi különbséggel szenvedett vereséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es választókerületben a fideszes Csöbör Katalinnal szemben, ezzel indokolta, hogy ideje törleszteni az akkori vereségért.

Rig Lajos a Jobbik jelöltjeként a 2022-es választáson kapott ki Navracsics Tibor jelenlegi közigazgatási és területfejlesztési minisztertől a Veszprém vármegyei 3-as számú választókerületben. A választási vereség után bejelentette, hogy visszavonul a politikától, és kilépett a Jobbikból is.

Rig a napokban a megyei lapnak, a Veol-nak adott nyilatkozatában meglepően pozitívan nyilatkozott egykori riválisáról.

A 2026-os választás előtt néhány héttel azt állította, hogy őt soha sem érdekelték a pártszínek, „hanem az, hogy ki mit akar tenni ezért a térségért”. Elmondása szerint több kérdésben is egyeztetett Navracsics Tiborral, de különösen egészségügyi témákban, hiszen eredetileg is mentősként került a politikába. Rig szerint a választókerületben kiegyensúlyozott volt a kampány, ami „nagyban köszönhető Navracsics Tibor személyiségének”.

A fideszes miniszter a Facebook-oldalán mondott köszönetet a dicséretért.

Köszönöm, Lajos, ezt a történelmileg is páratlan barátságot!

– írta Navracsics a cikk megjelenése után.