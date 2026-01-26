Hann Endre: A Tisza a választás kimagasló esélyese

Hann Endre, a Medián vezetője szerint teljesen alaptalan és igazságtalan volt Molnár Csaba DK‑alelnök támadása, aki „pénzéhes kamuizének” nevezte az intézetet. Hann a Népszavának adott interjúban hangsúlyozta, hogy életében egyszer perelt, épp azért, mert egy fideszes propagandafilm hamisan állította róla, hogy Dobrev Klára közeli munkatársa lenne, így szerinte különösen ízléstelen most azzal provokálni, hogy „pereljen”.

Azt mondja: természetes, hogy a pártok – esetünkben a DK, amit a Medián legutóbb 1 százalékosra mért – rosszul viselik a kedvezőtlen adatokat, de nem elfogadható, ha ezért a kutatókat rágalmazzák. Úgy látja, mindig az bírálja a közvélemény‑kutatásokat, aki épp rosszul áll.

Most akkor mi is történt a DK-val?

A DK‑val kapcsolatos korrupciós sejtetésekre reagálva elmondta, hogy valóban volt szakmai megkeresés Sebián‑Petrovszki Lászlótól, leültek kávézni, de

sem tízmilliós, sem sokmilliós, sem százezres árajánlat nem történt,

és szó sem volt arról, hogy hamis adatokat vártak volna tőle. Szerinte a DK vezetése később politikai okokból tilthatta le a pártigazgatót az együttműködésről. Csalódott amiatt is, hogy Dobrev Klára nyilvánosan támogatta a DK-s kritikákat.

A kutató arról is beszélt, hogy a politikusokkal számos munkakapcsolata van, de ezek nem barátságok. Magyar Péterrel csak kétszer találkozott, és semmilyen „háttérkapcsolat” nincs közöttük.

Hann elmondta, hogy bár magával a Fidesszel nem dolgoznak, a kormányhoz kötődő szereplők az elmúlt években is rendeltek tőlük kutatást. Ugyanakkor bírálta Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont vezetőjét, aki szerinte a szakmát átpolitizáló propagandistává vált, és akivel emiatt tartós konfliktusuk van.

A választás még nincs lefutva

A kormányközeli intézetek adataival kapcsolatban Hann nem használja a „hazugság” szót, de szerinte jól látható, hogy ezek az intézetek politikai nyomás alatt működnek, és nem engedhetik meg maguknak, hogy a kutatásaikban láthatóaktól eltérő számokat mutassanak. Úgy véli, a valóság április 12‑én úgyis kiderül.

Arról is beszélt, hogy a Medián módszertana stabil, és nem tart attól, hogy nagyot tévednének; nem lát olyan tényezőt, amely a szokásosnál nagyobb kockázatot jelentene. Szerinte a jelenlegi mérések alapján a Tisza Párt egyértelműen esélyesebb, és a kormányközeli intézetek eltűnése a nyilvánosságból is erre utal.

Én ki merem mondani: a Tisza a választás kimagasló esélyese, ha minden a jelenlegi mederben halad tovább. A mostani helyzet szinte semmiben sem hasonlít a 2022-eshez.

Hann szerint a választás még nincs lefutva, de a trendek egyértelműek, és az egyéni körzetek többségében is a Tisza jelöltjei állhatnak jobban, ha a listás eredmények igazak. A Mi Hazánk szerinte bejuthat a parlamentbe, de a kétpárti logika rendkívül erős.

A végén hangsúlyozta: januárban felelős kutató nem mondhatja, hogy biztos a végeredmény, és akár még a szavazás napján sem lehet majd teljes bizonyossággal kijelenteni, ki nyer.

A Fidesz már a vidéki elit körében is apad

Hétfőn írtunk arról, hogy Kovách Imre, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora szerint a Tisza Párt hatása abban áll, hogy a politikát visszaterelte a mindennapi problémák – közlekedés, egészségügy, oktatás, jövedelmek – világába. A Tisza megjelenése miatt sokan felismerték: amit eddig egyéni nehézségnek hittek, az valójában rendszerszintű társadalmi probléma.

Úgy véli, a Fidesz korábbi modellje – amely ideológiai témákkal és paternalista „osztogatással” épített lojalitást – vidéken már kevésbé működik. A helyiek egyre kevésbé tűrik, hogy az állam beleszóljon az életstratégiáikba, különösen az újabb generációk, akik sokkal autonómabbak.

Kisvállalkozók körében a Tisza kiemelkedően erős, és ez fontos, mert ők jól beágyazott szereplők a helyi társadalomban. A települési véleményvezérek szerepe kérdéses: Kovách szerint nyílt lázadás nem várható, de egyre többen inkább csendben „eloldalognak” a Fidesz mellől. A nagy kérdés az, hogy a kormánypárt a végén még képes lesz-e mozgósítani őket.