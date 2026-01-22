A zempléni Olaszliszkán – más falvakkal egyetemben – sok, szükséget szenvedő családnál kritikussá vált a tűzifahiány ezekben az évtizedes negatív rekordokat döntő fagyos hetekben. Mindez annak ellenére történt, hogy a kormány a szociális tűzifaprogramban biztosított mennyiségen felül lehetővé tette további ingyen tüzelő igénylését az önkormányzatoknak, amit az extrém hideg átvészeléséhez oszthatnak szét a segítséget igénylő lakosoknak.

Olaszliszkán azonban valami súlyosan félrement az Orbán Viktor által bejelentett támogatással: jelenleg az sem világos, hogy mi történt az állam által biztosított extra tűzifával. Ottjártunkkor bebizonyosodott: a faluban sokakhoz a súlyos mínuszokban a hét közepéig nem érkezett meg az egyébként borsos áron megvásárolható tüzelő.

Vannak azért olyanok is, akik ezekben a napokban tudtak először hozzájutni ehhez a segítséghez.

9 fotó

Ebben a káoszban a fideszes államtitkár összeszólalkozott a KDNP-s polgármesterrel, a tiszás és kormánypárti kötődésű szereplők és szervezetek között pedig kampányversennyé alakult a rászorulóknak való tűzifaszállítás.

Valóban lázongás tört ki Olaszliszkán?

A Bodrog völgyének lakói elsősorban szőlőben, gyümölcsösben tudnak dolgozni bérszámosként, más munkalehetőség a közfoglalkoztatáson túl nem sok van.

„Télen, főleg ilyen rettentő fagy idején viszont teljesen szünetel a munka a földeken, így most a faluban sokaknak nemcsak fát, de kenyeret sincs nagyon miből venni” – mondta Orsós Péter, az Olaszliszkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Orsós elmondása szerint a legnagyobb bajban most az egyedül élő idősek és a gyerekeiket egyedül nevelő asszonyok vannak, de számos, havonta pár tízezer forintból élő család is van a faluban, ők szintén a tüzelésre szánt készleteik vége felé járnak.