Nézőpont: 53 százalék Orbán Viktor győzelmére számít

A Nézőpont Intézet szerint emelkedett azok aránya, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak, míg Magyar Péter választási sikerében a korábbinál is kevesebben hisznek. A kormányközeli intézet szerint az ellenzékhez köthető (független) kutatók egyre óvatosabban nyilatkoznak, és elkezdődött a nyilvánosság felkészítése azzal, hogy már előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.
A Nézőpont szerint az ellenzéki elbizonytalanodott. Novemberhez képest 50-ről 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő választást, miközben egy százalékponttal, 31 százalékra csökkent azoké, akik ezt Magyar Péterről gondolják, a kérdésben csökkenni látszik a bizonytalanok aránya is.
Az intézet szerint ez nem meglepő, hiszen saját adatai szerint a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben. Ez ugyanakkor továbbra is ellentétben áll a független (a Fidesz szerint baloldali/ellenzéki) kutatók felméréseivel, amelyek Tisza-fölényt mérnek.
A Nézőpont mással ki se jöhetne
Török Gábor politológus a Törökülésben azt mondta: kormányhoz köthető intézet nem jöhet ki a választásig olyan kutatási eredménnyel, amely nem Fidesz-előnyt mutat. A Fidesztől független intézetek adatai miatt van bizonytalanság a miniszterelnök körüli „királyi udvar” tagjaiban, de még a gazdasági és politikai elit tagjai sem tudhatják meg a teljes igazságot. A politológus így fogalmazott:
A Fidesz kampánytervezésekor fontos, hogy ők maguk se lássanak olyan adatokat, amelyekben az ellenfél vezet. Azt sem tudom, ki lehet igazán biztos abban, hogy azok az adatok, amelyek elé kerülnek, valósak. Nem tudom, hogy Orbán Viktor például biztos lehet-e abban, hogy az elé kerülő adatok a valóságot a legjobban bemutató adatok.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása 2025. november 10. és 12. valamint 2026. január 12. és 14. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.