Nézőpont: 53 százalék Orbán Viktor győzelmére számít

A Nézőpont Intézet szerint emelkedett azok aránya, akik Orbán Viktor győzelmére számítanak, míg Magyar Péter választási sikerében a korábbinál is kevesebben hisznek. A kormányközeli intézet szerint az ellenzékhez köthető (független) kutatók egyre óvatosabban nyilatkoznak, és elkezdődött a nyilvánosság felkészítése azzal, hogy már előre választási csalással vádolják meg a kormánypártokat.

A Nézőpont szerint az ellenzéki elbizonytalanodott. Novemberhez képest 50-ről 53 százalékra nőtt a teljes népességben azok aránya, akik szerint ismét Orbán Viktor nyeri a következő választást, miközben egy százalékponttal, 31 százalékra csökkent azoké, akik ezt Magyar Péterről gondolják, a kérdésben csökkenni látszik a bizonytalanok aránya is.

Az intézet szerint ez nem meglepő, hiszen saját adatai szerint a Fidesz stabilizálta előnyét a Tisza Párttal szemben. Ez ugyanakkor továbbra is ellentétben áll a független (a Fidesz szerint baloldali/ellenzéki) kutatók felméréseivel, amelyek Tisza-fölényt mérnek.

A Nézőpont mással ki se jöhetne

Török Gábor politológus a Törökülésben azt mondta: kormányhoz köthető intézet nem jöhet ki a választásig olyan kutatási eredménnyel, amely nem Fidesz-előnyt mutat. A Fidesztől független intézetek adatai miatt van bizonytalanság a miniszterelnök körüli „királyi udvar” tagjaiban, de még a gazdasági és politikai elit tagjai sem tudhatják meg a teljes igazságot. A politológus így fogalmazott: