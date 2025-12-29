Rekordot döntött idén a nyári viharkár, de egy másik kategória még ennél is több kárigényszámot hozott

Több mint 74 millió forintot fizettek ki egy magánembernek 2025-ben egy tűzesethez kapcsolódóan, így idén ez lett a legnagyobb kártalanítási összeg, írja közleményében a Groupama biztosító, ahol a legérdekesebb idei adatokat gyűjtötték össze.

Az idén július elején átvonuló vihar minden korábbinál nagyobb kárigényszámmal, mintegy 16 ezer lakásbiztosítási kárbejelentéssel járt. Ez erős emelkedést jelent az elmúlt három évhez képest, amikor is a 7-8000 bejelentéssel járó viharok számítottak rekordnak, öt éve pedig nagyjából kétezer bejelentés számított átlagos viharkárnak. Az elemi károk a nyári extrém vihar ellenére még így csak a második legtöbb kárbejelentést produkálták, első helyen ugyanis a csatorna és vezetékesvíz-károk állnak több mint 30 000 bejelentéssel. A harmadik legtöbb kárbejelentés pedig a balesetekkel és betegségekkel kapcsolatban érkezett a biztosítóhoz.

Az utasbiztosítások közül egy közel 30 millió forintos baleseti kártalanítás emelkedett ki. A gépjármű-tulajdonosok között idén egy-egy 16 milliós töréskár kifizetése lett a csúcstartó mind a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások, mind a casco terén. Továbbra is a fehér színű autók okozzák és ők is szenvedik el a legtöbb kárt, mert ebből a színű autóból fut a legtöbb az utakon. Az egy autós által okozott legtöbb kár tekintetében egy cascós ügyfél vezet, aki idén négyszer törte össze az autóját.

Ebben az évben is Debrecenből és a XI. kerületből érkezett a legtöbb kárbejelentés a biztosítóhoz – mindkét helyen a fent említett nyári vihar okozta a bejelentések túlnyomó többségét. Az év legnyugodtabb napja idén is január elseje lett, mindössze 10 kárbejelentéssel.