Karácsony azt ígéri, leáll a város, ha nem kapják vissza a pénzt

Karácsony készen áll az egyeztetésre, de nem engedi megroppantani a város gerincét.

A város gerincét szabadságszerető állampolgárok alkotják, mondta, hozzátéve, hogy így vagy úgy, de visszaszerzi a főváros pénzét.

Ha januárig sem adják vissza a pénzt: leáll a város. „És ha leáll a város, abba beleremeg az ország.”

Habár ünnepek jönnek, a városban kigyúltak az ünnepi fények, szükségük van a szabadságra és ahhoz, hogy újból kiálljanak egymásért.

„Ha a kormány nem tartja be a törvényeket, rá kell szorítani őket” – mondta Karácsony, aki azt ígéri, harmadik büszkeség menet is lesz, ha a kormány nem hátrál meg.

Reméli, hogy nem kell újra találkozniuk, de ha igen, akkor januárban átmennek a Karmelita falain.