csődhelyzetkarmelitakarácsony gergelytüntetés
A következő élő közvetítés része Karácsony a Karmelitánál: A város szabadsága mindannyiunk szabadsága

Karácsony: A város szabadsága, mindannyiunk szabadsága

admin Papp Atilla
2025. 12. 01. 20:11

Karácsony kezdésképp megköszönte a Kutya Pártnak a színpadot. Elmondta, hogy Budapest ereje a közösség ereje, és hogy ez az erő legyőzhetetlen.

Adrián Zoltán / 24.hu

„Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket. Budapest nem fog letérdelni, nem fog meghunyászkodni, hanem megőrzi az autonómiáját. Mert a város szabadsága, mindannyiunk szabadsága” – mondta.

Karácsony felidézte, hogy a Covid idején semmilyen segítséget nem kaptak a kormánytól, most pedig a kormányinfót kénytelen nézni, ha megakarja tudni, mi lesz a várossal.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Elfogták a taxist, aki ájultra ütött egy nőt Budapesten – elmondta, hogy mi előzte meg a bántalmazást
Kálloy Molnár Péter pályája képekben
„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Karácsony a Karmelitánál: A város szabadsága mindannyiunk szabadsága
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik