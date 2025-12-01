Karácsony: A város szabadsága, mindannyiunk szabadsága

Karácsony kezdésképp megköszönte a Kutya Pártnak a színpadot. Elmondta, hogy Budapest ereje a közösség ereje, és hogy ez az erő legyőzhetetlen.

„Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket. Budapest nem fog letérdelni, nem fog meghunyászkodni, hanem megőrzi az autonómiáját. Mert a város szabadsága, mindannyiunk szabadsága” – mondta.

Karácsony felidézte, hogy a Covid idején semmilyen segítséget nem kaptak a kormánytól, most pedig a kormányinfót kénytelen nézni, ha megakarja tudni, mi lesz a várossal.