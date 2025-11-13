repülőtérkecskemétgripen
Belföld

Kecskemét helyett Ferihegyen szállt le egy Gripen

24.hu
2025. 11. 13. 11:51

Kecskemét helyett a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren szállt le egy Svédországból hazatartó JAS-39 Gripen, írja a baon.hu. A gép a gyártó országba repült javításra Kecskemétről, ám a kecskeméti katonai repülőtéren az időjárási körülmények miatt nem tudott leszállni.

A biztonságos landoláshoz ugyanis hivatalosan legalább 500 méter látótávolság kell, a pilóta pedig a fedélzetén amíg tudott, időzött Kecskemét fölött, de 100 méternél is kevesebb volt a látótávolság, és ez nem javult, úgyhogy végül Ferihegyen szállt le.

Mindez komoly feladatot jelentett a Magyar Honvédség repülőműszaki állománya számára, ugyanis a gépekből ilyenkor ki kell szerelni azokat az alkatrészeket, amelyek nem maradhatnak benne egy olyan repülőtéren, amely nem a saját katonai bázisa. A szakemberek azonnal megkezdték a szükséges munkálatokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
IDEA: 4 százalékponttal csökkent a különbség a Tisza és a Fidesz között
2026-ra befagyasztották a rendszerhasználati díjakat
Orbán elárulta, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege
Schóbert Lara: Megvan az érettségim
Magyar Péter: Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam megpuccsolja a választási eredményt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik