Orbán: sosem szabad hallgatni a közgazdászokra

MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / Benko Vivien Cher
admin Rugli Tamás
2025. 10. 31. 08:24
A riporter állítása szerint a Tisza Párt azt mondja, hogy „adóemelésre és a nyugdíjak megadóztatására lenne szükség”. Orbán szerint, ha baloldali az ember, akkor így gondolja, és azt sem állítja, hogy nincs a dologban közgazdasági igazság. De nagy különbség van a közgazdász és a gazdaságpolitikus között.

A közgazdszáz rideg szakmai logikát követ, a gazdaságpolitikus viszont nem számokat lát, hanem embereket, és ezek alapján cselekszik, ezért szükségünk van ugyan közgazdasági tudásra, de sosem szabad hallgatni a közgazdászokra. Orbán szerint egyébként is, az idézett javaslatokat már kipróbáltuk, de nem válltak be, és ezen a ponton megidézte Bokros Lajos nevét is.

Itt sikeres gazdaságpolitika csak 2010 után volt

– szögezte le egyúttal a 2010 óta helyén ülő miniszterelnök, aki megjegyezte, hogy azért nő a gazdaság 0,6-1 százalékkal, „valami lesz azért”. És szerinte az 1 százalékos gazdasági növekedés esetében is „óriási összegről beszélünk”.

