Békemenetet megzavaró indiai férfi, rendőrautót rugdosó brazil nő, Dózsa György úti kertbe zuhanó drón miatt intézkedtek a rendőrök október 23-án

2025. 10. 24. 10:41

Két-két ember ellen intézkedtek a rendőrök a Békemenet, illetve a Tisza Párt Nemzeti Menete alatt október 23-án – derül ki abból a válaszból, amelyet a Népszava kérdésére küldött a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Kossuth Lajos téren egy 42 éves indiai férfi és egy 51 éves magyar férfi egymástól függetlenül megzavarta a kormánypárti megemlékezést. Mindkettőjüket a biztonsági szolgálat munkatársai kísérték ki, majd a rendőrök rendzavarás miatt előállították.

A Nemzeti Menet idején egy 55 éves magyar férfi a Hősök terén gyülekezőket inzultálta, őt garázdaság, szabálysértés miatt állítottak elő. Az Oktogonnál egy 35 éves brazil nő a rendőrautókat rugdosta, garázdaság bűncselekményének elkövetése miatt elfogták.

A rendőrség közölte még, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésénél engedély nélküli drónhasználat miatt egy 46 éves magyar férfival szemben szabálysértési feljelentést tettek. Háromnegyed hat előtt pedig

egy Dózsa György úti ház kertjébe lezuhant egy drón, ami miatt ismeretlen tettes ellen tettek szabálysértési feljelentést.

