„Az egyéni kerületekben csak a nagyok érnek révbe, kérdés, hogy nagy párt lesz-e a Tisza”

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 10. 17. 05:55
Adrián Zoltán / 24.hu
  • A Tisza Párt a lejárató kampányoktól tartva elhalasztotta egyéni jelöltjei bemutatását. Magyar Péter azt közölte, hogy a lehető legtovább védeni kívánják az embereiket.
  • Tóka Gábor,  a Vox Populi választási blog szerzője arról beszélt lapunknak, hogy akár januárig is elhúzhatnák a jelöltek bemutatását.
  • Mikecz Dániel politológus, társadalomkutató szerint ugyanakkor a Tisza jelöltjei nem engedhetik meg maguknak, hogy passzivitásba vonuljanak és ne szólaljanak meg a kampány során.
  • A Tisza egyébként már bemutatta azt az embert, aki jó eséllyel a tökéletes egyéni jelölt megtestesítője számukra – de ilyenből aligha van 106.

„A leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el” – jelentette be szeptember végén Magyar Péter, jelezve, hogy a Tisza Párt egyéni jelöltjeit (illetve jelöltjelöltjeit) a tervezetthez képest csak hetekkel később ismerheti meg a nyilvánosság.

A párt júliusi kongresszusán még arról volt szó, hogy szeptember 30-áig meg kell nevezni minden egyéni körzetben három jelöltjelöltet, akik az októbert arra szánták volna, hogy bemutatkozzanak a potenciális választóiknak. November elejére kétfősre szűkült volna a verseny, a hónap végére pedig a helyi választók szavazatai alapján az elnökség hivatalosan is döntött volna a jelöltek személyéről. Ehhez képest a jelöltjelöltek bemutatkozása átcsúszik novemberre.

Egy parlamentáris demokráciában ideális esetben nem túl jó taktika, ha egy választásokon induló – ráadásul csak nemrég a pályán lévő – párt az utolsó hónapokra hagyja az egyéni jelöltek megnevezését. Ezt a két általunk megkérdezett szakértő, Mikecz Dániel politológus, társadalomkutató és Tóka Gábor, a Vox Populi választási blog szerzője sem cáfolta.

A körülményeket figyelembe véve viszont egyikük sem tudja igazán kritizálni a döntés miatt Magyart és a Tiszát, annál is inkább, mert tragédia így sem történik szerintük, sugalljon bármit is a propaganda.

„Viszonyítás kérdése, hogy mennyire van késésben a Tisza Párt a jelöltek megnevezésével, mert nem látunk a színfalak mögé. Azt tudjuk, hogy a kiválasztási folyamat a Tisza-szigetek bevonásával zajlik, márpedig az látható, hogy a Tisza-szigetek aktívak. Nem az első országjárása zajlik Magyar Péternek, vannak a Tiszának rendezvényei, ezek azt mutatják, hogy szervezeti szinten a párt működik. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a kiválasztást gördülékenyen le lehessen vezényelni” – válaszolta Mikecz Dániel arra a kérdésre, hogy mennyire szorítja Magyarékat az idő fél évvel a választás előtt. A végtelenségig azonban nem lehet húzni ezt a folyamatot.

