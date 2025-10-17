„Az egyéni kerületekben csak a nagyok érnek révbe, kérdés, hogy nagy párt lesz-e a Tisza”

„A leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el” – jelentette be szeptember végén Magyar Péter, jelezve, hogy a Tisza Párt egyéni jelöltjeit (illetve jelöltjelöltjeit) a tervezetthez képest csak hetekkel később ismerheti meg a nyilvánosság.

A párt júliusi kongresszusán még arról volt szó, hogy szeptember 30-áig meg kell nevezni minden egyéni körzetben három jelöltjelöltet, akik az októbert arra szánták volna, hogy bemutatkozzanak a potenciális választóiknak. November elejére kétfősre szűkült volna a verseny, a hónap végére pedig a helyi választók szavazatai alapján az elnökség hivatalosan is döntött volna a jelöltek személyéről. Ehhez képest a jelöltjelöltek bemutatkozása átcsúszik novemberre.

Egy parlamentáris demokráciában ideális esetben nem túl jó taktika, ha egy választásokon induló – ráadásul csak nemrég a pályán lévő – párt az utolsó hónapokra hagyja az egyéni jelöltek megnevezését. Ezt a két általunk megkérdezett szakértő, Mikecz Dániel politológus, társadalomkutató és Tóka Gábor, a Vox Populi választási blog szerzője sem cáfolta.

A körülményeket figyelembe véve viszont egyikük sem tudja igazán kritizálni a döntés miatt Magyart és a Tiszát, annál is inkább, mert tragédia így sem történik szerintük, sugalljon bármit is a propaganda.

„Viszonyítás kérdése, hogy mennyire van késésben a Tisza Párt a jelöltek megnevezésével, mert nem látunk a színfalak mögé. Azt tudjuk, hogy a kiválasztási folyamat a Tisza-szigetek bevonásával zajlik, márpedig az látható, hogy a Tisza-szigetek aktívak. Nem az első országjárása zajlik Magyar Péternek, vannak a Tiszának rendezvényei, ezek azt mutatják, hogy szervezeti szinten a párt működik. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a kiválasztást gördülékenyen le lehessen vezényelni” – válaszolta Mikecz Dániel arra a kérdésre, hogy mennyire szorítja Magyarékat az idő fél évvel a választás előtt. A végtelenségig azonban nem lehet húzni ezt a folyamatot.