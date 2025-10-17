Egyre inkább hiánycikké válnak az egészségügyi dolgozók – van megoldás?



Hogyan látja a magyar egészségügy helyzetét, akár az elmúlt évekhez képest, akár más európai országgal összehasonlítva?

A világon mindenhol, így Európában és Magyarországon is válságban van a szociális jóléti állam, és így ezen belül az egészségügy is. Az egészségipar újításai, az innovatív technológiai színvonal egyre kevésbé lehet hozzáférhető mindenki számára. Az egészségügy költségvetése a nemzetgazdasági költségvetéseknek jelentős hányadát foglalja el. Ugyanakkor különösen az ápolók, de az orvosok is egyre inkább hiánycikké válnak, a hosszú képzési idők és a jelentős bérköltségek, továbbá egyúttal a megfelelő motiváció fenntartása is súlyos nehézségeket jelent. Magyarország is ezekkel a gondokkal küzd, ráadásul a mérsékeltebb hazai GDP-nek relatíve kisebb hányadát fordítjuk az egészségügyre. Ez folyamatosan relatív hiánygazdálkodást jelent, ami megjelenik a kórházi adósságállományban és gazdálkodási nehézségekben, az ápolói és társszakmákat érintő bérfeszültségekben, de a közellátás egészét érintő szolgáltatási színvonalban is. Sok erőfeszítés történt az elmúlt években akár az orvosi és ápolói béremelés, akár a kórházi világ adósságmentesítése, akár az igazságosabb finanszírozás vagy szolgáltatási színvonaljavítás kérdését nézzük. A társadalmi elégedetlenség ugyanakkor egy felfokozott politikai hangulatban különösen erős, ez a szakmai munkának (mely egyébként jóval magasabb színvonalú, mint a szolgáltatás) sem használ.

Ezt a helyzetet tetőzi az is, hogy sok a beteg, mert mi, magyarok nem igazán vagyunk egészségtudatosak. Vagy ez már nincs így?

Nagyon nagy a különbség a magyar társadalom egyes csoportjai között az egészségtudatosság és az egészségértés tekintetében is. A tudatosabb társadalmi csoportok, különösen a nagyobb városok értelmiségi körei és a fiatalok jelentős csoportjai egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egészségük fenntartására. Látjuk, hogy az aktív tömegsport, az egészséges étkezés, a képernyőfüggőséggel kapcsolatos erőfeszítések vagy akár más szenvedélybetegségek megelőzése, sőt még a dohányzással kapcsolatos egészségnevelés is egyre nagyobb körökben figyelmes meghallgatásra talál. Ugyanakkor a magyar társadalomban máig sikk a tradicionális egészségtelen étkezés és italfogyasztás, a dohányzás és a mozgásszegénység. Van egy nagyon jelentős társadalmi réteg, aki a kampányokkal nem érhető el, de legalábbis befolyásolhatatlannak látszik. Sajnos az egészségügyben való jártasság se jó, ebben a közbeszéd pesszimista hangulata is igen romboló.

Nem igazán lehet könnyű ebben a helyzetben dolgozni, mégis mivel lehet motiválni az egészségügyi munkatársakat?

A Magyar Kórházszövetség a Bethesda Gyermekkórház tudásbázisán, a Belügyminisztérium támogatásával most már 3 éve egy nagyszabású egészségfejlesztő programot végez a tagkórházaiban. Sok tízezer egészségügyben dolgozó munkatársat tudtunk elérni, sokan örömmel fogadják a mentálhigiénés, dietetikai tanácsokat és az aktív mozgást támogató programokat. Nem kevesen a dohányzásról is leszoktak, és a kórházi szűrőprogramok is igen népszerűek. Az a tapasztalatunk, hogy érzékelik a munkatársaink a hiányosságaikat, a túlterheltségüket, a stressz okozta súlyos ártalmakat, melyeket a programunkhoz kapcsolt egészségfelmérés számokkal is kritikusan jelez. Reményeink szerint az egészségkultúra kórházi világban való intenzív fejlesztése folytatódni tud, és ennek hatása a változni képes egészségügyi dolgozókon keresztül a betegekre és hozzátartozóikra is pozitív hatású lesz.

Ön miben látja a megoldást?

Rengeteg lehetőség van a segítésre, akár a kórházi programok szervezése, az egészséges életmódhoz szükséges kellékek beszerzése, az egészséges élelmiszerek elterjedése, ráadásul még az egészséges környezet megteremtése, vagyis egy zöld kórházi gondolat megalapozása sok-sok innovációt és forrást igényel.

Jó megoldás lehet egy vállalati program is? Például, idén már második alkalommal hirdették meg a “BioTechUSA az Egészségéért Díjat”, amely során egészségügyi szervezetek pályázhatnak többmilliós támogatásra. A kezdeményezésben a Magyar Kórházszövetség is részt vesz szakmai partnerként. Miért döntöttek úgy, hogy csatlakoznak?

A BiotechUSA-cégcsoporttal immár sok-sok éves szoros partneri kapcsolatban dolgozunk együtt. Emlékeim szerint egészséges étrendkiegészítők adományozásával indult ez a kapcsolat, aminek én is nagyon örültem, mivel sportolóként ezeket a termékeket én is nagyon megszerettem. Aztán hamar rájöttünk, hogy egyformán gondolkozunk, közös az elköteleződésünk és felelősségvállalásunk a társadalom egészségtudatosságának javításában, különösen az egészségügyi dolgozók megnyerésében. Így számunkra a legtermészetesebb, hogy közös innovációink vannak, együtt keressük a jobb és jobb utakat ezen a téren.

Ön mit gondol, miért érdemes pályázni egy ilyen díjra?

Rengeteg jó ötlet van a kórházakban, szakrendelőkben és az alapellátásban is, el is indulnak jógyakorlatok, de ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, és különösen ahhoz, hogy másokat is ösztönözzenek, forrásra és nyilvánosságra van szükségük. Nagy öröm, hogy tudunk segíteni ezeknek a jó szándékú és professzionális kezdeményezéseknek az elterjesztésében.

A “BioTechUSA az Egészségéért Díjra” október 22-ig lehet jelentkezni a vállalat külön erre a célra létrehozott weboldalán.