Meggyilkolták az eltűntként keresett férfit, egy tuskókkal lefedett gödörben találták meg a testét

Megtalálták annak a tiszakécskei férfinak a holttestét, akinek az eltűnését élettársa jelentette be még július közepén. A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elkövető egy erdőkitermelési területre vitte a megölt 56 éves férfi holttestét, majd gödörbe dobta, és néhány tuskóval elfedte.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint kezdetben úgy tűnt, hogy az eltűntként keresett férfi a párjával folytatott veszekedést követően elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra.

Az ügy felgöngyölítése során azonban kiderült, hogy a román férfit a párja veje ölte meg. A tiszakécskei férfi beismerő vallomást tett. Az emberöléssel gyanúsított férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Egy eltűntként keresett budapesti férfit egy testvérpár lőtt agyon korábban. Erről ide kattintva olvashat.