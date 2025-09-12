bűnügyelfogásemberöléstiszakécske
Belföld

Meggyilkolták az eltűntként keresett férfit, egy tuskókkal lefedett gödörben találták meg a testét

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 09. 12. 11:21
police.hu

Megtalálták annak a tiszakécskei férfinak a holttestét, akinek az eltűnését élettársa jelentette be még július közepén. A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint az elkövető egy erdőkitermelési területre vitte a megölt 56 éves férfi holttestét, majd gödörbe dobta, és néhány tuskóval elfedte.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint kezdetben úgy tűnt, hogy az eltűntként keresett férfi a párjával folytatott veszekedést követően elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra.

police.hu

Az ügy felgöngyölítése során azonban kiderült, hogy a román férfit a párja veje ölte meg. A tiszakécskei férfi beismerő vallomást tett. Az emberöléssel gyanúsított férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Egy eltűntként keresett budapesti férfit egy testvérpár lőtt agyon korábban. Erről ide kattintva olvashat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bejelentette a visszatérését Bödőcs Tibor, aki egyúttal megalapította a Nemdigitális Bödőcs Tibor Szigetet
Kisiklott egy vonat a váci vonalon
Magyar Péter: Orbán Viktor egy fogott ember
Közszolgák béremelése: egyes dolgozók „pofapénzről” beszélnek
A román és a magyar gazdaság bajai hasonlóbbak, mint hinnénk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik