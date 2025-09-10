Fel akarta robbantani magát egy férfi, aki 11 és fél évet ült korábban gyilkosság miatt

Letartóztatott a Tatabányai Járásbíróság egy férfit, aki gázpalackokkal akarta felrobbantani magát a magánjellegű nehézségei miatt. Értesüléseink szerint az a férfi akart végezni magával, aki 1998 decemberében meggyilkolt egy embert a társaival.

Úgy tudjuk, hogy a férfit 11 és fél év fegyházra ítéltek 2001-ben társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, és ő volt az ügy harmadrendű vádlottja. A férfi 2011-ben szabadult a büntetéséből feltételesen.

A Tatabányai Törvényszék a mostani robbantásos esettel kapcsolatban azt közölte, hogy a gyanúsított szeptember másodikán délután azért határozta el, hogy felrobbantja magát, mert problémái voltak a párkapcsolatában, felszólították arra, hogy hagyja el azt az Esztergomi Járásban lévő lakást, ami egy tíz lakásos bányászház egyik ingatlana.

A férfi kartonpapírral körberakott két gázpalackot, majd a kartonpapírt meggyújtotta. A férfi tisztában volt azzal, hogy a szomszédos lakásban ekkor más is tartózkodik, így a robbanás következtében más is meghalhat. A kiáramló füst miatt a szomszédos lakás előtt dolgozó emberek észlelték a gyanúsított cselekményét. Bementek a lakásba, eloltották a tüzet, a gázpalackokat pedig kivitték az utcára, majd vízzel lehűtötték.

A cselekmény elkövetésének idején további nyolc lakásban tartózkodtak személyek. A gyanúsított, miután a cselekményét félbeszakították, azt közölte az őt számon kérő nővel, hogy kinyír mindenkit. A letartóztatott férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését.

