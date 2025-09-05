Belföld
A kórháztól a kormányig – A 75 évesen elhunyt Kásler Miklós élete képekben
Bielik István / 24.hu
Miniszteri kinevezése előtti meghallgatására érkezik Kásler Miklós az Országgyűlés gazdasági bizottságába 2018. május 14-én.
75 évesen elhunyt Kásler Miklós, korábbi emberi erőforrásokért felelős miniszter, Széchenyi-díjas onkológus. Galériában mutatjuk be az életét.
