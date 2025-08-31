„Ne add fel, te vagy a híd” – egy kelet-ukrajnai lány magyarul mesél életről és háborúról

Miért beszélek magyarul?

– ez volt az első videónak a címe, amit a Kelet-Ukrajnából származó, ám immár három éve Magyarországon élő Vlada feltöltött az internetre. Az azóta TikTokon több mint 40 ezer követővel rendelkező fiatal lány jelenleg az ELTE pszichológia szakának hallgatója, miközben magyar nyelvű videóival próbál hidat építeni a magyarok és az ukránok között. Videóiban többek közt a háborúról, az ukrán nyelv történetéről beszél, elmagyaráz különböző furcsa szokásokat, és olykor még magyarul is énekel.

Vlada a Zaporizzsjában található Bilmak (ma már Kamjankának hívott) városában született. A település 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt áll, de ez a térség valójában korábban is orosz műveltségi is nyelvi térnek számított – az édesapja például ukrán családból származik ugyan, ám sok mindenben oroszpárti. Ő az egyetlen a szűk családjában, aki azóta is Ukrajnában él.

A fiatal ukrán lány azt javasolta, hogy a Gellért-hegy nyugati oldalán fekvő Filozófusok kertjében találkozzunk – mint mondja, szerinte sokan nem is ismerik ezt a helyet Budapesten, pedig neki ez az egyik kedvence a Kopaszi-gát mellett. Szeret a természetben lenni. „Én itt vagyok nyugodt.” Ahogy számolja, eddig körülbelül 15 magyar városban járt, mindenhonnan jó élményekkel tért haza. Nagymaros mellett – itt akár az életét is el tudná képzelni – Győr külön nagy kedvence, odavalósi ugyanis a magyar párja, aki ma már a vőlegénye.

Győri édes

– jegyzi meg mosolyogva.

Vlada három év alatt szinte tökéletesen megtanult magyarul. Néha egy-két szó előtt elgondolkodik, de érződik, hogy a lehető legszebben szeretne fogalmazni. Olykor a magyar sajátosságoktól – érthető módon – bajba kerül, például némileg értetlenül áll azelőtt, hogy miért „élni akarás” a kifejezés alakja, miért nem „élni akarat”. Megbeszéljük, legközelebb már ez is menni fog. Konzekvensen kijavítja magát, ha téved, ennek egyik legmókásabb példája az egyik videójában így hangzik: