A magyar Erste kérésére kiveszik a reklámból a Budapest Pride-ról szóló részeket

megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem minden magyar számára jelentik ugyanazt, és amelyeket más magyarországi történelmi eseményekkel jobban lehetett volna ábrázolni.

– írta a közleményben az Erste Group szóvivője, miután az Erste Bank egy olyan reklámot tett közzé, ami a nagy történelmi kiállások közé emelte az idei Budapest Pride-ot.

A bank idén az Európai Alpbach Fórum szponzora, a film erre a rendezvényre készült mesterséges intelligenciával. A cégcsoport a közleményben jelezte, hogy a videóanyagot kizárólag a tiroli Alpbachban megrendezett eseményre készítették. Ennek a fórumnak az a célja, hogy a tudományos, az európai kulturális, illetve és az üzleti világ legfontosabb arcait, valamint politikusokat hozzon össze, hogy közösen gondolkodjanak, illetve formálják Európa jövőjét.

Az egy percnél alig hosszabb anyag az elmúlt évszázadok európai történelmének fontos eseményeit villantja fel sorban: láthatjuk a kétségek közt őrlődő Jeanne d’Arcot, az Athén demokráciává válása előtti pillanatokat, az 1968-as prágai tavasz során bevonuló szovjet tankok egyikét, a tipródó Marie Curie-t, a lengyel Szolidaritás megszületését, majd eljutunk a 2025 Budapestjét mutató képkockákig, amelyeken egy kabátja alatt szivárványos zászlót rejtő, ijedt, fiatal nő látható.