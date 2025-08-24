időjárás
Folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, pénteken megint 38 fok lehet

2025. 08. 24. 16:20
Varga Jennifer / 24.hu

Holnap, azaz hétfőn a napközben képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős is lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakuljon belőlük, írja a Kiderül. Estére csökken a felhőzet, kiderül az ég, a nyugati szél időnként megélénkül – a hét első napján a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű.

Keddi időjárás

Fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6–11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek. Délután 25–31 fokra számíthatunk.

Szerdai időjárás

Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10–17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek. Délután 27–33 fok valószínű.

Csütörtöki időjárás

Többnyire derült, napos idő várható csapadék nélkül. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13–20, délután 30–36 fok között várható.

Pénteki időjárás

Az ország keleti felén még derült maradhat az ég, nyugaton azonban erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, és ott már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet 15–23, a maximum-hőmérséklet 31–38 fok között valószínű.

