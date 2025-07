A 34. Tusványoson csütörtök délután érkezett el annak a kerekasztalnak az ideje, amelyen ezúttal

a Fidesztől Kocsis Máté ,

, a KDNP részéről pedig Simicskó István frakcióvezetők beszélgettek a fesztivál nagy visszatérőivel,

frakcióvezetők beszélgettek a fesztivál nagy visszatérőivel, Kanász-Nagy Mátéval , az LMP

, az LMP és Molnár Zsolttal, az MSZP parlamenti képviselőjével.

Bár a 2024-es EP-választás óta a Tisza Párt letarolta az ellenzéki térfelet, a beszélgetésen idén is a 2010-ben meghatározó, jelenleg pár százalékos vagy szinte mérhetetlen támogatottságú ellenzéki pártok képviselői vettek részt. Egyébként Tarr Zoltánt, a Tisza alelnökét is meghívták, ám a legnagyobb ellenzéki párt ezt arra hivatkozva utasította vissza, hogy a Fidesz ezzel csak el a figyelmet próbálná meg elterelni arról, hogy Magyar Péter a fesztiválon is kihívta vitára Orbán Viktort , de ilyenre ezúttal sem kerül sor.

Huth Gergely, a Pestisrácok főszerkesztője a fesztivál „lánglelkű résztvevőinek” köszöntése után az „izgalmas vita” témaindítójaként a Campus fesztivál közleményét olvasta fel, amelyet Majka fejbelövős performansza után adtak ki, és arról szól, hogy elhatárolódnak a politikai nyilatkozatoktól.

Simicskót megdöbbentette Majka előadása, szerinte a zenészeknek példát kell mutatniuk, ez viszont „ízléstelen és gusztustalan” volt. A magyar társadalom már amúgy is eléggé polarizált, de sorozatosan ilyen sérelmeket okozni a társadalom szívén, kifejezetten „buta dolog”. Az egy más kérdés, hogy bár a parlamentben igyekeznek megadni egymásnak a tiszteletet, de a politika egy „verbális karateműfaj” is egyben.

Szégyellje magát a Majka!

– foglalta össze a véleményét.

Molnár Zsolt megadta Simicskónak, hogy helyesen beszélt, de a Fidesz vezeti 15 éve az országot, és így a közbeszéd minőségét illetően a legnagyobb felelősségük nekik van. Ezzel együtt szerinte sem fér bel egy zenésztől, ami a Campuson történt.

Kocsis Máté nem a vitakultúrától indította az okfejtését, hanem onnan, hogy Tarr Zoltán meghívást kapott az eseményre, de mivel ez nem az a hely, ahol „egy platóról kell sértegetni az embereket”, hanem leülnek egymással vitázni, ezért a tiszás politikus „nem kapott engedélyt erre.” Szerinte, amikor azt mondják, hogy a Fidesz nem áll ki vitázni, akkor erre kell gondolni. Ezen túl

nyugodtan lehetne Magyar Péter halálát is imitálni, és azt lehetne mondani rá, hogy ez csak egy geg. Emberi életekkel nem lehet gegelni

– fogalmazott Kocsis. Szerinte a közvélemény állapotáról azok tehetnek, akik 15 éve nem tudnak hatalmat szerezni, és ezért frusztráltak, már csak a hergelés maradt nekik. Kocsis úgy látja, „Majka művész úr” esetében a kormányellenesség csak átmeneti, és reméli, hogy visszatér majd az eredeti állapothoz.

Kanász-Nagy Máté azt mondta: az LMP-nek sem fér bele, amit Majka csinált a színpadon, pláne egy olyan országban, ahol ilyen megosztott a társadalom, és a liberális és a kormányzó oldal is hergeli a választókat. Más koncerteken azonban fiatalok ezrei skandálnak a kormányra „nem jó fényt vető rigmusokat” (egész pontosan a „mocskos Fideszt” – a szerk.). Ez egy változást jelez a magyar társadalomban, és a politikai, közöségi médiában aktív fiatalok támogatottságát nem egyszerűen elveszítette a kormány, hanem erős ellenszenvet váltanak ki bennük – tette hozzá.

Molnár arról beszélt, hogy az ellenzék nem csak liberális, mert – nem jó állapotban ugyan, de – van még baloldal is. Szerinte a koncerteken lázadást élnek meg a fiatalok, hasonló történt a 2010 előtti kormányokkal szemben is, és annak fülkeforradalom lett a vége. Nem tudja, hogy megint hasonló készülődik-e.

Kocsis szerint a választásokat megelőző évben mindig megindul pár fő trend, ezek közé tartozik, hogy elkezdik mondani, a Fidesz fél, illetve hogy az ellenzék vezet – 2021 őszén „a propagandasajtó” azzal volt tele, hogy Márki-Zayék vezetnek.

Szerinte ezeken a koncerteken döntő többségben az előadók szoktak elkezdeni skandálni, a közönség csak követi őket. Úgy látja, a baloldali médiagépezet és a velük együttműködő zenészek egy folyamatban vannak benne, és Majka sem jelentetett meg kormányellenes számot, amíg nem igazolt az RTL-hez.

Úgy látja, ez a média- és NGO-gépezet berendezkedett arra, hogy, mivel a fiatalok általában távol maradnak a választásoktól, ezért most az a feladatuk, hogy gyűlölettel bevonják őket. A Fidesznek azonban higgadtan kell állni ehhez, nem hiszi, hogy a mai fiatalok nagy részét úgy nevelték fel, hogy embert akarnának ölni, és a miniszterelnök halálával akarnának viccelődni. Kocsis szerint

ez bűn, és akkor is az lenne, ha Magyar Péter megölésével hergelnének a színpadról.

A KDNP-s Simicskó azt mondta, mindig megkapják, hogy kevés fiatal van a rendezvényeiken, de ez nem igaz, itt, Tusványoson is sokan vannak. Több mint két évtizede tanít egyetemeken, és bár okosak és tanulékonyak a fiatalok, előadóként nehéz lekötni a figyelmüket. Az ember mindig huszonéves korában akar forradalmat csinálni, de az a baj ezzel, hogy ők nem látták, milyenek voltak Gyurcsányék – tette hozzá. Van ugyan egy generációs eltolódás, és talán a KDNP a fiatalok körében sokszor szürkének tűnik. Ugyanakkor „viccesen azt mondhatnánk, hogy a KDNP az egyetlen parlamenti párt, ami az örökkévalóság programját hirdeti”, szemben például a Momentummal.

Kocsis Máté felidézte, hogy ő a szocialista kormányok alatt volt fiatal, és nem kívánja senkinek, hogy ne a Fidesz érájában éljék meg a fiatalságukat. Szerinte

néhány gőzleeresztő buli után el kell majd gondolkozniuk,

tényleg szembe akarnak helyezkedni a kormánnyal. Szerinte soha nem volt jó olyan a magyar fiataloknak, mint a Fidesz alatt, és a fiatalok már most térnek vissza a Fideszhez, ami folytatódni fog a választáshoz közeledve az egyre hevesebb viták alatt.

A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, nem kétosztatú a magyar politika most sem, és szerinte a baloldali blokk összefogva elérheti az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Annak például örül, hogy a Tisza abban a tévhitben él, hogy Hiller Istvánt olyan könnyű lesz leszorítani egy százalék alá a választókerületében. Az MSZP-s Molnár szerint a baloldalnak vagy haza kell találnia a nemzethez, vagy meg fog szűnni, ő az elsőben bízik. Szerinte baloldal és baloldali szavazók mindig lesznek, az még egy nyitott kérdés, hogy a 26-os választáson ez hogyan fog kinézni.

Kanász-Nagy szerint a szocialisták alatt sem volt ideális a helyzet, és most sem az, ugyanakkor azzal is vitázna, hogy a fiatalokat csak lázítják, ezek tényleg spontán skandálások, amelyekben több ezer fiatal vesz részt a koncerteken. Azt mondta: nem igaz, hogy a kormány nem változtat, mert szerinte ők is érzik, hogy baj van, de csak kommunikációs megoldásokkal próbálkoznak, miközben a kormányzásban nem látja azt a változtatást, ami megállítaná a lecsúszásukat.

Kocsis a kormányzás tartalmi részeiről azt mondta, 22-ben senki nem kapott még annyi szavazatot, mint ők, akkor egy békepolitika mellett kötelezték el magukat, vállalták azt is, hogy uniós nyomásra sem fognak engedni a migrációs nyomásnak, és hogy ebben a nemzetközi környezetben megvédik az alacsony rezsiárakat. Szerinte ezeket kockáztatják az ellenzékre voksolók. Hozzátette: mindig lehet javítani a kormányzáson, minden hónapban tudnak mutatni egy kórházban egy vécét, ami nincsen rendben, de összességében ez az ország az utóbbi 15 évben előre felé ment, különösen a Covidig és a háborúig. Ez az, amit ajánlanak, és szerinte az emberek ezekben a témákban ki is tartanak mellettük.

Molnár szerint a Fidesz már 22-ben is arról beszélt, hogy legyűrik az inflációt, de nem látja, hogy ez sikerült-e volna. Lehet, hogy balliberális összeesküvés az egész, de ő még nem látott

embereket inflációt gyártani.

Kanász-Nagy szerint vannak olyan materiális kérdések, amelyek a magyar embereknek fontosabbak a háborúnál, ilyenek például a gazdasági-megélhetési kérdések. Ezután a nem működő közszolgáltatások következnek a sorban, amelyek tömegesen fordulnak elő, nem arról van szó, hogy nincs vécépapír a kórházban. A harmadik pedig az urizálás meg a luxizás, amit kormányoldalról például Lázár János is kritizál, a fideszes szavazók szemét is csípi.

Kocsis Máté erre azzal válaszolt, hogy „álljunk már meg egy pillanatra”, mert Orbán 2010-ben kijelentette, hogy teremtenek egymillió új munkahelyet, és ez megtörtént, azaz soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint ma.

Kocsis szerint a nemzetpolitika területén azt a kritikát meg lehet fogalmazni a kormánnyal szemben, hogy Orbán a tihanyi beszédében kiállt George Simion mellett. De Kocsis szerint Orbán nem támogatott magyarellenes politikust, egyszerűen Simion volt az esélyes jelölt, a miniszterelnök pedig azt mondta, hogy a kereszténység és szuverenitás kérdésében együttműködési pontokat fedez fel vele. Amúgy meg számtalanszor elítélték már korábban Simiont – tette hozzá.