Maszkolt TAJ-szám, VIPGuard rendszer, műtéti eszköz magánszolgáltatótól – így zajlott Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása a Honvédkórházban

Már áprilisban elkészült, de csak most hozták nyilvánosságra Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásának KEHI-vizsgálati jelentését. A vizsgálatot még Gulyás Gergely rendelte el, miután a Bors megszellőztette, hogy a volt vezérkari főnök, jelenleg a Tisza Párt szakértője plasztikai műtétre feküdt be a Honvédkórházba.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése ezt tényként közli, sőt a pontos dátuma is megvan a zsírleszívásos beavatkozásnak: 2022. április 14. Azon túl, hogy a jelentés megállapítja, Ruszin-Szendi törvénytelenül és közpénzből végeztetett magánzsírleszívást a Honvédkórházban, amelynek 1,2 milliós költségét a kórház állta, számos érdekes információt is rejt a nagyjából négyoldalas dokumentum. Kiderült például az, hogy a KEHI ellenőrzési munkáját nehezítette, hogy az Észak-Pesti – Centrumkórház – Honvédkórház (ÉPC-HK) csak több körös adatkérés eredményeként bocsátott adatokat a hivatal rendelkezésére, amelyek ráadásul hiányosak „és egyes esetekben konkrétumokat nélkülözők voltak.”

Kiderül az is, hogy maga a kórház igazgatója mondta azt a KEHI-nek, hogy a vezérkari főnökön elvégzett egészségügyi beavatkozás esztétikai beavatkozásnak minősül, amely az Egészségbiztosítási Alapból nem finanszírozható, vagyis Ruszin-Szendi Romulusznak mindenképp fizetnie kellett volna.

Megállapították azt is, hogy „a volt vezérkari főnök érdemi befolyással rendelkezett a Honvédkórház ügyeire.”

A beavatkozás előzményeként a volt vezérkari főnököt a Honvédkórház keretében működő – a védett személyek, állami vezetők és más kiemelt személyek egészségügyi ellátását szervező – Speciális Rendeltetésű Centrum orvosa irányította át az Általános Sebészeti Osztályra, ahol a műtéti beavatkozást végezték. A Speciális Rendeltetésű Centrum orvosa hivatásos, míg a műtéti beavatkozást végző orvos honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban állt. A műtéti beavatkozást végző orvos plasztikai sebészként egy fővárosi magánegészségügyi intézményben is dolgozik

– olvasható a jelentésben.

Ami pedig a beavatkozáshoz használt eszközt illeti, a Honvédkórház egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez szükséges, korszerű eszközzel nem rendelkezett, csak egy húsz éves, saját nyilatkozata szerint is elavult gép állt rendelkezésére.

A volt vezérkari főnökön a beavatkozást ezért nem a kórház saját eszközével, hanem egy, a beavatkozás időpontjában éppen a Honvédkórházban lévő, ingyenes kipróbálásra átadott eszközzel végezték el.

Az eszközt ugyanaz a magánegészségügyi intézmény bocsátotta a Honvédkórház rendelkezésére, amely a volt vezérkari főnökön végrehajtott egészségügyi beavatkozást végző orvost plasztikai sebészként is foglalkoztatja, és az eszköz kipróbálásra történő átvételét is ő javasolta. Arra vonatkozóan, hogy az eszközzel más egészségügyi beavatkozásokat is végeztek volna, a Honvédkórház nem tudott adatot szolgáltatni, vagyis azzal kizárólag ezt a beavatkozást végezték el – állapította meg a KEHI.

A Honvédkórház főigazgatójának nyilatkozata értelmében a beavatkozás a kórház betegnyilvántartó rendszerén belül egy úgynevezett VIPGuard rendszerbe került rögzítésre, amely titkosított adatként kezeli és tárolja az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatokat, illetve az érintett személy TAJ számát annak érdekében „maszkolja”, hogy az egészségügyi beavatkozás ne legyen beazonosítható.

A jelentésben felvetődött a büntethetőség is. A KEHI álláspontja szerint ugyanis az, hogy a Honvédkórház döntéshozói a vonatkozó szabályzataik egyértelmű rendelkezései ellenére nem követelték meg a beavatkozás térítési díjának megfizetését, felveti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 376. § -a szerinti hűtlen kezelés gyanúját. Amennyiben az eljárás adatai alapján az lenne megállapítható, hogy a térítési díj követelése azért maradt el, mert a volt vezérkari főnök a szolgálati helyzetével visszaélt, úgy a Btk. 441. §-a szerinti szolgálati visszaélés gyanúja is felmerülhet.

Kérdéseinkkel megkerestük a Honvádkórházat és a Belügyminisztériumot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Nem ez az első eset, hogy szenzitív egészségügyi adatokkal próbálták kellemetlen helyzetbe hozni Magyar Péteréket. A Tisza Párt elnökéről nyilvánosságra került már egy mentős esetlap is, amelyről a NAIH kiderítette, hogy hamis, és szintén Magyar Péterről cikkezték azt, hogy igénybe vette a Honvédkórház VIP-osztályát.