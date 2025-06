A gyorsan változó, zöldülő Angyalföldön érdemes lakást venni annak, aki a jövőre is gondol

Budapest az elmúlt években elképesztő tempóban változik, az újépítésű lakások pedig szinte gombaként nőnek ki a korábbi ipari területeken, illetve az elhanyagolt zónákban. A vásárlás előtt állóknak épp ezért nehéz a döntés, hogy hol is vegyenek olyan ingatlant, amit akár évtizedeken át otthonnak hívhatnak.

A helyzet az egyedülállók, párok, illetve nagyobb családok számára egyaránt nehéz, Angyalföld azonban minden felmerülő kérdésre tud jó választ adni, hiszen a XIII. kerület gyorsan fejlődő városrésze egyszerre zöld, rejteget jó éttermeket, cukrászdákat, sőt, még a kultúra és a pihenés szerelmeseinek is ad lehetőségeket.

A környék az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerülő gyöngyszeme, a Rákos-patak ezekre jó példa, hiszen a biciklisek, futók, kutyasétáltatók, illetve csak egy egészségügyi sétára indulók számára egyaránt kellemes zónában játsózereket, sportpályákat, rengeteg padot, kisebb-nagyobb zöldfoltokat is találunk. Hasonlóan kellemes az északabbra fekvő Népsziget is, ahol a XX. századi ipari örökség maradványai mellett a város legjobb vízparti, kiülős helyei közül válogathatunk, sőt, néha még egy-egy régiségvásáron is beszerezhetjük a lakás legmenőbb tárgyait. Innen egy hosszabb sétával akár a Duna Arénát, illetve az előtte húzódó Duna-sétányt is elérhetjük, ahol akár egy olimpikonnal összefutva is úszhatjuk a hosszokat.

A zöld, illetve az aktív kikapcsolódásra is alkalmas terek megléte egyben nem jelenti azt, hogy a város szívét ne érhetnénk el könnyen: a hármas metrónak, a különböző buszjáratoknak, illetve a 14-es villamosnak köszönhetően tömegközlekedéssel is gyorsan a belvárosban találhatjuk magunkat. Sok budapestinek egyúttal a munkahelye is a közelben van, így a Váci úti irodafolyosón, vagy annak környezetében lévő cégek munkatársai akár néhány perc alatt is bejuthatnak az irodába.

Angyalföldön az újépítésű lakások megjelenésével párhuzamosan a kellemes légkört árasztó kávézók, éttermek, illetve egyéb szórakozási lehetőségek is megjelentek, de találkozhatunk persze az évtizedek óta jól működő intézményekkel is: a József Attila Művelődési Központ mellett a Láng Művelődési Központ, a RaM, azaz a Radnóti Miklós Művelődési Központ, sőt, a József Attila Színház is a negyedben, vagy annak közvetlen közelében működik.

De mit érne mindez infrastruktúra nélkül? Angyalfölden sűrűn átszövik az iskolák és óvodák – utóbbiak közt a hazai kortárs építészet legjobban sikerült darabjait is megtaláljuk –, szükség esetén pedig egy nagy kórházért sem kell messzire utazni.

Mindezeket az érveket felsorakoztatva jól látszik, hogy a Rákos-patak partján lakva egyszerre érezhetjük magunkat egy csendes kisvárosban, illetve a fővárosban: ezt az érzést tudhatják magukénak az AVICO legújabb, 218 lakást magában foglaló projektjének, a Spring Garden lakói is.

A Szent László út és a Tahi utca sarkán születő házból a patak néhány lépésnyire nyújtózik, az otthonokhoz tartozó, növényekkel jól belakható teraszok és erkélyek, sőt, a földszinti egységekhez kapcsolt kertrészek pedig tovább fokozzák a zöld érzését, a beépítés szellőssége miatt pedig attól sem kell tartanunk, hogy a szomszéd látni fogja, ahogyan a kanapén pihenünk, vagy épp készítjük a vasárnapi ebédet.

A változó méretű, 1-5 szobás lakások között mindenki megtalálhatja a neki tetsző méretűt, az energiahatékony hőszivattyús hűtési és fűtési rendszer pedig azt is garantálja, hogy a rezsiköltségek barátságos szinten maradnak.

Az otthonos hangulatot nemcsak a saját privát tereinkben, hanem már a ház felé sétálva is átélhetjük. Ebben szerepet játszanak a világos homlokzatok, a nagy üvegfelületek és a kecses erkélyek, amelyek a barátságosság és a luxus érzetét sugározzák – mindez a gondosan megtervezett építészeti megoldásoknak köszönhetően.

A természet, illetve a különböző sportolási lehetőségek közelsége a fejlesztőket arra sarkallta, hogy a belső kert kialakításán túl is növeljék a zöldet, támogassák az egészséges életmódot, illetve felhívják hívják a figyelmet a környezettudatosságra: a tető épp ezért zöldtetőként valósul meg, a ház 259 parkolóhelyének egy részén elektromos töltőket is elhelyeznek, a kerékpárosokat segítő tárolókon túl pedig egy fitnesztermet is létrehoznak.

A minden korosztályt kiszolgáló, a zöld környezet és a modern lakhatás elvárásai közt ideális egyensúlyt teremtő Spring Gardennel nem csak a saját otthont vásárlók, de a közép- vagy hosszútávú befektetésre vágyók is jó lóra tesznek, hiszen a terület gyors fejlődésének köszönhetően az előreláthatólag 2027 őszén elkészülő otthonok hosszú időn át értékállók lesznek. A vásárlásnak az sem állhatja útját, ha épp nincs elegendő pénzünk a lakásra: a szerződéskötéskor csak az ár 10 százalékát, a maradék 90 százalékot pedig az átadáskor kell kifizetni.