Orbán Viktor: Egy héten belül mindenki hozzon még egy embert 

Hahó harcosok, köszöntöm a digitális világ szabadságharcosait – kezdte beszédét Orbán Viktor, aki magyar patriótákat keresett és keres még mindig, akik harcolni is készek Magyarországért. A kormányfő szerint Magyarország támadás alatt áll, és valakinek meg kell védeni, azok pedig ők. Sőt, csak ők tudják megvédeni az országot, mint ahogy az elmúlt években is ez történt. – Egyedül vagyunk, legalább nem kell kerülgetnünk senkit – idézett a Hunyadiból a politikus.

A DK-ról is beszélt, hogy

Gyurcsány Ferenc lelécelt

Szerinte a baloldal vezetője orruknál fogva vezette a magyarokat, devizahitelbe hajtotta az emebereket, elvette a 13. havi nyugdíjat, nyakunkra hozta az IMF-et és kilövette honfitársai szemét. „Már 2006-ban megüzentük, hogy vége lesz neki, de a posta lassan jár mifelénk”. – Ez a nemzeti politika győzelme a posztkommunisták felett, becsüljük meg – mondta.

A mai vidám vasárnap másik kacagtató híre, hogy a Momentum is befejezte, nem indulnak a választáson, egy rövod lábjegyzet lett belőlük, akik szétverték az olimpiai álmot – jelentette ki a politikus. – A jobbik is a sír szélén van – tette hozzá, és úgy látja, ők a hatalomért és pénzért mindenre hajlandóak voltak.

Aztán a brüsszeli bürokratákról szónokolt, akik nemzetünk ellen törnek, és akikhez beszálltak az ukránok is. Megérti őket, hiszen országuk már a háború előtt is egy csődtömeg volt, ezért akarnak bejutni az unióba. De nem akarjuk, hogy Magyarországból maffiafészket csináljanak, és a nekünk járó uniós plénzek hozzájuk kerüljenek – mondta. Szerinte emiatt van ukrán titkosszolgálati akció Magyarország ellen, emiatt áll össze

az ukránbarát Tisza-Dobrev koalíció.

Orbán szerint Magyarországnak végre sikerült összeszednie magát, a világ legnagyobb balszerencséje lenne, ha Brüsszel megint kizsebelne minket. Mert nem elég, hogy igazunk van, mert ez nem kérdés, de erőre is szükség van – jelentette ki, majd arról beszélt, hogy ha az igazság mögött erő is lett volna, akkor nem vesztettük volna el az országunk kétharmadát.

Most az kell, hogy a digitális térben is a Fidesz legyen a legerősebb, ti vagytok a digitális honvédség magja – jelentette ki a kormányfő, miután pártja elmúlt évekbeli sikersorozatát is számba vette.

– Egy héten belül, mindenki hozzon még egy embert, csak harcosokat hozhattok – kérte jelenlévő híveit, de Orbán szerint ha valaki hoz valakit, azért felelősséget is kell vállalnia. A cél, hogy egy hét múlva húszezren, januárra pedig százezren legyenek. Ennyi digitális harcos kell a 20126-os választásra – mondta.