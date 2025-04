Ligeti a Lex Magyar Péterről: Még NER-mércével is védhetetlenül félrecsúszott

„Olyan érzésem van, hogy a kormánypárti képviselők elolvasták a Transparency és más civil szervezetek által még 2013-ban írt Vagyonnyilatkozati minimum címet viselő javaslatcsomagunkat, és az EP-képviselőkre nézve a 12 pontból egyet megvalósítottak, de azt is rosszul. Pedig néhol még a szóhasználatunk is visszaköszön. Akár örülhetnénk is, hogy volt értelme a munkánknak, ha nem lenne mindennek hátterében az az önkényes válogatás, hogy csak egy szűk körre vonatkozik a törvény, és nem sejlene fel a rossz szándék mögötte” – mondta a 24.hu-nak Ligeti Miklós, aki szerint súlyosan diszkriminatív az új szabályozás.

Ezentúl ugyanis az EP-képviselőknek is az országgyűlési képviselőkéhez hasonló formanyomtatványt kell kitölteniük a vagyoni helyzetükről, ám náluk súlyos szankciók társulnak a hibás kitöltéshez, ami akár a mandátumvesztéshez és ennek következtében a mentelmi joguk elvesztéséhez vezethet úgy, hogy őket a parlamenti többség által választott tagokból és pártdelegáltakból álló (azaz jelenleg is kormánypárti többséggel) működő Nemzeti Választási Bizottság (NVB) vizsgálhatja mindenféle eljárási garanciák nélkül, míg a magyarországi politikusokat a paritásos mentelmi bizottság veheti elő, amelyben egyenlő számban vannak kormánypárti és ellenzéki képviselők.

„Az Európai Parlament Magyarországon megválasztott képviselői meg úgy egyáltalán az EP-képviselők magyar közéletre gyakorolt hatása, befolyása lényegesen kisebb annál, mint a magyarországi közszereplőké, közhatalmi döntéshozóké. Az EP-képviselőkkel kapcsolatban, még ha adott esetben gazdagok is, vagy vannak a vagyonosodásukban kétes momentumok, nem merül fel annyi kérdés, nincsenek annyira az érdeklődés középpontjában, nem tőlük féltjük a közviszonyok és a közélet tisztaságát. A megszavazott törvény látszatcselekvés, ami nem visz közelebb a vagyonnyilatkozati rendszer problémájának a megoldásához, és szerintem egyébként súlyosan diszkriminatív. Még ha érteni véljük is a formális logikát, hogy itt valami szörnyű nagy befolyásolás zajlik az Európai Parlament részéről a magyar szuverenitás sérelmére. Miért a huszonegy Európai Parlamentbe idehaza megválasztott képviselőt fenyegetik szigorúbb szabályokkal, és miért nem kezdik a magyar parlamenti képviselőkkel, kormánytagokkal meg úgy általában a közhatalmi döntéshozókkal? Ez a szabályozás még a NER mércéjével is védhetetlenül félresikerült, félrecsúszott” – fejtette ki Ligeti.

Az EP-képviselőknek az Európai Parlament szabályai szerint egyébként eddig is kellett nyilatkozniuk a magánérdekeltségeikről, Magyar Péteré például itt nézhető meg.