„Le a szexszel! Le a színekkel! Egyformaság!” – szürke színben gyülekezett a Kétfarkú Kutya Párt a Hősök terén

A mássággal csak a baj van. És ezt Orbán Viktor kiváló helyzetértékeléssel fel is ismerte. Mert ő a mi emberünk. A magyarok embere. És pontosan tudja, hogy mi zavarja a népet. Kit érdekel, hogy nem működnek a közszolgáltatások? Kit érdekel, hogy orosz kémek ki-bejárkálnak a külügyminisztérium szerverein? Kit érdekel, hogy EU rekorder az infláció? Kit érdekelnek mindezek? Nyilván senkit, legalábbis minket biztosan nem. Mert mi tudjuk az igazságot

– indította beszédét az Illiberal Pride-nak keresztelt békemenet főszervezője, Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ajkai önkormányzati képviselője.

A párt szombatra szervezett tüntetésén nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, minthogy „Legyen mindenki egyforma!”. Sándor Balázs felhívta az összegyűltek figyelmét, hogy az egyéni vélemények ideje lejárt, és többé nem hagyják, hogy az egyéniség elnyomja az egyformaságot.

Ha te nem állsz be közénk a sorba, akkor ki fog az akkumulátorgyárakban dolgozni? Ki fog szülni? Ki fog háborúba menni Oroszország oldalán?

– tette fel a kérdést.

A térképen pénisz alakot kirajzoló útvonalon vonuló tömeg délután kettőtől gyülekezett a Hősök terén, ahonnét a Dózsa György út – Andrássy út – Felső erdősor utca – Benczúr utca – Bajza utca – Délibáb utca irányban tért vissza a kiindulási pontjához. A menet közepén gólyalábas artisták megszültek egy narancssárga babát, amit befújtak szürkére (ahogyan később a színpadon is ezt tették az eredetileg szivárványszínű csillámfaszláma mémmel), illetve az egyik kereszteződésnél „tűzzel provokálták” az előadóművészek a békés tüntetőket. A tömeg az orosz nagykövetség előtt is elhaladt, ahol „Ruszkik, gyertek haza!” skandálással üdvözölték a kiemelten védett épület előtt álló rendőröket.

„A mi feladatunk csak annyi, hogy kritika nélkül elfogadjunk mindent, amit a politikusok mondanak. Legyen szó a gránitszilárdságú alaptörvény módosításáról, vagy arról, hogy 24 óra alatt átnyomnak egy törvényt az országgyűlésen. Ez a valódi elfogadás. Nem egymást kell elfogadni, hanem azt, amit mondunk. Nem kell többé vitatkozni, nem kell többé különböző véleményeket meghallgatni, hiszen elég, ha bekapcsoljuk a Kossuth Rádiót, és máris tudjuk, hogy mit kell mondani. Mi az igazság? Nincsenek kérdések, nincsenek kétségek, csak megnyugtató, egyszerű válaszok vannak. Ne feledjétek, aki kérdez, az felforgató. Aki pedig nem ért egyet, az gyanús” – tudatta a tömeggel Sándor Balázs, akit Nagy Dávid, a párt igazgatója követett a színpadon.

Nagy Dávid szerint végre van egy ügy, amiben maradéktalanul Orbán Viktor mellé tudnak állni, hiszen a gyülekezési jog korlátozásával kinyílik a lehetőség, hogy megszüntethessék a sokszínűséget.

A Kutyapárt viszont nem csak hergel, cselekszik is. Valós cselekvéssel védjük meg Orbán Viktort, Toroczkai Lászlót, Magyar Pétert a Pride-on való részvételért járó közigazgatási bírságtól. Ti lesznek a vakcina a nemzet testén!

– mondta Nagy Dávid, valamint bejelentette, az eseményen megvásárolható szürke pólók árából már egymillió forintot elkülönítettek, hogy segíthessenek a megszaporodott közigazgatási büntetések kifizetésében, és ha szükséges, jogi segítséget nyújtsanak azoknak, akik a gyülekezési jog korlátozása miatt kapnak bírságot.

A műsor részeként a Freeszfe hallgatói felolvasták, mire jutott a betiltó irodájuk, ugyanis menet közben összegyűjtötték, milyen dolgokra mondanának nemet az emberek. Ígéretük szerint nekik 24 órára sincs szükségük egy törvény átnyomásához, a bejelentés pillanatában részükről már be is tiltották sok egyéb között a vasúti késést, a szülők nélkül felnövő gyerekeket, a korrupciót, a magas embereket, a szexet és a poloskákat. És ha már poloskák: egy új dallal is gazdagabb lett a magyar kultúra, a Nem vagyok én apáca dallamára írt Nem vagyok én poloska című számmal. A kutyapárt szerint a jövőben ez lesz az egyetlen egy zene, amit meg lehet hallgatni, bár még az orosz himnuszon is gondolkoznak Győzike előadásában.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere arra szólította fel a tömeget, hogy ünnepeljék meg a gyülekezési jog korlátozásáról szóló törvény aláírását, és szürke virággal a kézben tartsanak vele hétfőn a Kossuth térre. Következő felszólalóként Döme Zsuzsanna, Ferencváros alpolgármestere történelmi hátteret adott a szürkeséghez, felsorolva azokat a magyarokat Horthy Miklóstól Széchényi Istvánig, akiknek jól állt a színtelenség, és elárulta, hazánk akkor volt a csúcson, amikor még minden fekete-fehér volt.

Le a szexszel! Le a színekkel! Egyformaság!

– buzdította a tömeget Döme Zsuzsanna.

Kovács Gergely, a kutyapárt elnöke szerint elég volt a véleményszabadságból, és ezentúl előre, nem pedig utólag kitöltött nemzeti konzultációkat követelnek, valamint a politikai szabadságjogokkal, így a szavazás intézményével is leszámolnának.

Tapsoljátok meg magatokat, hogy mertek ugyanolyanok lenni, igen! Különbözni bárki képes, de ugyanolyannak lenni az az igazi egyéni teljesítményt. Könnyű mindenféle hülye színeket magunkra aggatni, de az igazi bátorság, ha vállaljuk a saját szürkeségünk

– osztotta meg a XII. kerület polgármestere, aki az egyformaság jegyében sok boldogságot kívánt annak a két nőnek, akik nemrég az ő közreműködésével házasodtak össze.

A beszédek végén bejelentették, hogy elindították a KDNP-t, vagyis a Központi Dezinformációs Népi Propagandaeszközt, valamint meghívták a többnyire tényleg szürke ruhába öltözött jelenlévőket a fű legalizálásáért szervezett április 20-i tüntetésükre, valamint a Budapest Pride-ra is.