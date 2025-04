Tarlós városvezetése alatt készült képekkel szállt bele Karácsonyba a Fidesz fővárosi képviselője

Karácsony Gergely Tik-Tokon és Karácsony Gergely a valóságban – ezt szerette volna bemutatni Szepesfalvy Anna, a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője, de a videójából az is leszűrhető, hogy Tarlós István vezetése alatt nagyon szemetes volt Budapest. Budafok-Tétény volt alpolgármesterének bejegyzésében ugyanis két képet is sikerült beazonosítanunk, melyek még a Karácsony Gergely vezetése előtti időkben készültek. Az alábbi fotóval is a jelenlegi áldatlan állapotokat szerette volna érzékeltetni Szepesfalvy, csakhogy ez a kép 2016-ban, Tarlós István regnálása alatt készült hajléktalanok hálóhelyeiről a Deák téri aluljáróban.

Szepesfalvy 2019-ből is betett egy képet, mely négy hónappal azelőtt készült, hogy a budapestiek leváltották Tarlós Istvánt.

Az MTI fotója az ürítésre váró kukáról a Baross téren, a Keleti pályaudvar bejáratánál készült 2019 júniusában. Szepesfalvy Annát írásban kérdeztük arról, hogyan kerültek bele a Tarlós-érában készült képek a jelen állapotokról szóló videóba, ha válaszol, frissítjük cikkünket.

Nem Szepesfalvy Anna az első, aki a Karácsony előtti időszakban készült képpel támadja a regnáló főpolgármestert. Kubatov Gábor 2023-ban szintén egy olyan, hajléktalanokról készült képpel kampányolt Budapest és Karácsony ellen a Facebookon, ami valójában még Tarlós István városvezetése alatt készült. A pártigazgató bejegyzése még azután is elérhető, hogy a Magyar Narancs beszámolt az álhírről.