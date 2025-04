Mi Hazánk: Szijjártó Péter azonnal kéresse be a román nagykövetet

A Mi Hazánk alelnöke a román nagykövet azonnali bekéretésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szombaton.

Dócs Dávid közleményében azt írta, Kolozsváron „magyarságuk miatt támadtak meg román soviniszták egy 19 és egy 14 éves magyar fiatalt a városi rangadó mérkőzése után a település központi parkjában”. „Pozsony után most Kolozsváron is vér fakadt a magyar szó miatt, és az indíték a pozsonyi esethez hasonlóan itt is az volt, hogy a sértettek magyarul beszéltek” – fogalmazott.

A Mi Hazánk ezért nyomatékosan felszólítja Szijjártó Pétert, hogy azonnal kéresse be a román nagykövetet és kérjen garanciákat arra, hogy Erdélyben nem fog megismétlődni ilyen eset többé.

Dócs szerint „nagyon nem jó irány, ha az elszakított területen élő magyar közösségeket ismét támadások érik pusztán a származásuk vagy anyanyelvhasználatuk miatt”. „Addig kell elébe menni a hasonló eseteknek, amíg azok nem ismétlődnek meg újra” – tette hozzá.