22 nagykövet közösen tiltakozik a gyülekezési jog korlátozása ellen

– írja a brit nagykövetség az X-en, majd felsorolja, kik csatlakoztak a közleményhez.

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, és az Egyesült Királyság nagykövetei álltak ki a gyülekezés korlátozása ellen.

Joint Statement on the Hungarian legislation restricting the right of #PeacefulAssembly & the #FreedomOfExpression👇 pic.twitter.com/iibsf725Ht

— UK in Hungary (@ukinhungary) March 27, 2025