Ipari havazás volt Kazincbarcikán

Ipari hó borította be Kazincbarcikát – írja az Időkép. Ipari havazás akkor jön létre, amikor a hideg levegő egyre szennyezettebbé és párásabbá válik és a felszín közelében megreked. Ezen tényezők hatására csapadék képződik, amely lehet eső, havas eső, de alacsonyabb hőmérséklet esetén akár havazás is. Ilyenkor főként az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis friss hóréteg, mely a gyárak által az egyébként is magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának következménye.