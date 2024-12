„Szép az élet, csak nehéz meglátni. Igaz, pajtikám?”

Már 10 ezer megtekintésnél jár a Budapest Bike Maffia Szállóige című filmje, amiben egy földönkívüli jár-kel egy operatőr társaságában budapesti hajléktalanszállókon és kérdéseket tesz fel az ott élőknek arról, mit is jelent embernek lenni. A szállón élő emberek bölcs, őszinte, közvetlen és meghatóan kedves válaszokat adtak az olyan bugyuta kérdésekre is, minthogy miért van az embernek köldöke.

A film azzal a szándékkal készült, hogy később, egy-egy iskolai vetítés után úgy hasson a diákokra, hogy teljesen mást gondoljanak majd a film után a hajléktalanságról, mint az óra elején.

Az eredmény túlzás nélkül meglepett minket, és engem személyesen is többször a könnyekig hatott a forgatástól a vágáson át a zártkörű vetítésig. Ne szocio-riportra számítsatok, de ne is bulvárra, hanem ezeknek egy olyan szintézisére, ami szerintem etikailag is becsületes, mégis egy (vagyis 10) közönségbarát történet

– fogalmazott Konkol Máté, a filmet készítő Rewind Creative Agency operatőre, vágója, gyártásvezetője. Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia alapítója pedig azt mondta: „Ez a film attól nagyszerű, hogy az én fejemben tettek rendet azok az emberek, akik beszélnek. Felszínre hozzák azt, amiért és amit elkezdtem 13 éve, ergo ők segítenek nekem és nem fordítva”.

A filmből többek közt megtudhatjuk, hogy a hajléktalan ember jelenthet kedves arcú, idős nénit is, aki megfestette Jézust a Golgotán, hegedűket restaurált, de egy haláleset után sokkos állapotban kórházba került, és amikor a betegszállító kitette otthon, már hatósági szalaggal volt lezárva a bejárati ajtó. Még óvodás sem volt, amikor a mostohája többször a forró kályhához nyomta, mégis azt mondja, hogy az élet egy ajándék.

Megismerhetjük a filmből az egyik szálló lakóját, Danit is, aki már másfél éves korában egy 4 négyzetméteres sufniban lakott, ahonnan aztán 18 évesen olyan testi- és lelki sebekkel távozott, amelyeket azóta sem tudott kiheverni. Ugyanazon a szállón találkozhatunk Péterrel is, aki szerint az első csóknál csak egy jobb van: a második. Szerinte a Föld nevű bolygó egy elátkozott hely, ahol az emberek halomra gyilkolják egymást, mégsem menne el az Ufóval innen sehova, mert olyan gyönyörű, amikor tavasszal a virágok nyílnak és a fák zöldbe borulnak.

Karácsony előtt mi is sok időt töltöttünk egy budapesti női hajléktalanszállón, ahol megnéztük, a lakók hogyan készülnek a karácsonyra, és sokat beszélgettünk velük arról, mit is is jelent nekik ez az ünnep.