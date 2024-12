Támogatnunk kell a balkáni stabilitást, kedvezményes hitellel is

Pártkapcsolataink borzalmas állapotban vannak a lengyel kormányzópárttal, arra kell törekedni, hogy ez ne terjedjen át az államközi kapcsolatokról – mondja a politikai menedékjog kérdéséről.

Az ARD arról is kérdezett, milyen érdek van amögött, hogy Magyarország 3,25 százalékos kamatra ad hitelt Észak-Macedóniának, miközben maga ehhez drágábban jut forráshoz, még Kínától is. Orbán azt mondta: a Balkán stabilitása a nemzeti érdekünk, és mivel ezek szegény országok, olykor a kamatkülönbözetet is vállalva kell támogatni őket, az erőnkhöz mérten. Albániával is tárgyalnak erről.

Milyen a viszonya a CDU-t vezető Friedrich Merz-cel, aki a következő német kancellár lehet? Ez nehéz kérdés Orbán szerint, a németek előtt komoly kihívások állnak, sokkal komolyabbak, mint a Magyarországhoz fűződő viszony, de ha az új kancellár eljut majd ehhez a dossziéhoz, áll rendelkezésre. „Majd dumálunk” – Orbán szerint divatos kifejezéssel így lehet ezt összefoglalni.