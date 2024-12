Lemondott az Országos Bírói Tanács elnöke

Lemondott az Országos Bírói Tanács elnöki posztjáról, Szabó Péter, aki ellen korábban bizalmatlansági indítványt indítottak az OBT-ben. A Telex információi szerint ugyanakkor az OBT-tagsága a jövőben is megmarad Szabónak.

A bírósági szervezetek és a kormány között az utóbbi hetekben mélyült el a konfliktus, miután létrejött a felek között egy megállapodás, melynek értelmében az állam több mint 130 milliárd forintot fordítana a bírók és az igazságügyi alkalmazottak béremelésére – ha utóbbiak belemennek bizonyos szervezeti átalakításokba. Az Igazságügyi Minisztérium által prezentált javaslatot szorosan ugyan, de elfogadta az OBT. Szabó Péter korábban azt mondta, hogy a bírók nem szólhattak bele az átalakítások részleteibe, ha pedig nem bólintottak volna rá a csomagra, nem ítélték volna meg nekik a béremelést. A bírók egy része a szakma függetlenségét félti, és attól tartanak, hogy a jövőben bizonyos ügyekben politikai nyomásgyakorlással kell szembenézniük. Szabó ugyanakkor a javaslatot úgy kommentálta:

Lehet ugyan miatta kényeskedni, de a megállapodást el kellett fogadni.

A kormány számára kulcsfontosságú a megállapodás, mert ha a bírósági szervezetek támogatása nélkül vinné végig az igazságszolgáltatási átalakításokat, akkor súlyos uniós forrásoktól esnének el a jogállamisági eljárások miatt. A bíróságok pedig azért vannak kényszerhelyzetben, mert három éve nem kaptak illetményemelést a bírók és a bírósági dolgozók, így a fizetésük elértéktelenedett, és a beterjesztett költségvetési javaslatban egy fillérrel sem emelte a kormány a bírói illetményalapot.

A múlt hét végén lapunk is beszámolt róla, hogy lemondott a posztjáról a Fővárosi Törvényszék tanácselnök bírója, Laczó Adrienn, aki a Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő és 32 társa ellen zajló korrupciós büntetőper bírája is volt. Távozását azzal indokolta: „Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni”. A bírói kar béremelésért folytatott harcáról korábban több írásban is beszámoltunk, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Senyei György pedig hétfőn adott interjút lapunknak, melyben azt mondja: „Ha a kormány olyan átalakítási javaslatot terjeszt be, amivel nem értenek egyet, tiltakozni fognak a bírósági szervezetek”.