Állatfarm: így kerülhettek zebrák a Mészáros-céghez

Kunhalmi Ágnes (MSZP) sajtóhírekre hivatkozva arról kérdezte Nagy Istvánt, valóban tartanak-e zebrákat, Ankole-Watusi marhákat Fejér vármegyében, Hatvanpuszta és Bicske között egy magántulajdonban álló cég telephelyén. A miniszafariról a Gulyáságyú Média közölt fotót és videót, amikor megírta, több afrikai zebra, „extravagáns” szarvasmarha-gulya is megfigyelhető Alcsútdoboz külterületén, a Mészáros Lőrinc kizárólagos tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. telephelyén.

Kunhalmi Ágnes arról is kérdezte a minisztert, hogy

az elmúlt öt évben hány zebrát, hány Ankole-Watusi marhát hoztak be Magyarországra,

az állatok szállításakor betartották-e az EU állatjóléti előírásait,

Milyen eljáráson kell keresztülmennie annak, aki ilyen állatokat szeretne behozni és tartani?

Hat zebra és két különleges marha

Nagy István a helyszínre (a Mészáros-cég egzotikus állatfarmjára) vonatkozó konkrét kérdésre nem válaszolt, de azt elárulta, hogy az Európai Bizottság által üzemeltett TRACES-NT rendszerben történt hatósági lekérdezés alapján alföldi zebrából (Equus quagga) öt, hegyi zebrából (Equus zebra) egy példányt hoztak Magyarországra. Ezen zebrafajok esetében CITES-engedély kiadása nem szükséges.

Az elmúlt öt évben összesen két Ankole-Watusi marhát (Bos taurus indicus) szállítottak hazánkba. A patás állatok, így zebrák behozatala a harmonizált uniós importszabályok (a fertőző állatbetegségekre irányadó 2016/429/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és annak végrehajtását szolgáló jogszabályok) alapján történhet. A nemzetközi élőállat-szállítást alapvetően az állatok pontos rendszertani besorolása, származási és rendeltetési helye, a szállítás és a tartás célja határozza meg.

Behozatal a megfelelő állategészségügyi nyomonkövethetőség biztosítása érdekében kizárólag nyilvántartásba vett és engedélyezett létesítményből, nyilvántartásba vett és engedélyezett létesítménybe lehetséges. Az állatokmak a szállítást megelőző 24 órán belül klinikai vizsgálaton kell átesniük. Ezt a feladás helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak kell igazolnia.

Ugyanakkor a patás állatok tartására vonatkozóan az állategészségügyi előírások mellett a természetvédelmi szabályokat is be kell tartani. Nagy István emlékeztetett rá, hogy a lófélék összes faja, így a zebrák összes faja és így alfaja is közepesen veszélyes állatfajnak minősül. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására, országba történő behozatalára a természetvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal adhat engedélyt, így további tájékoztatást a Fejér Vármegyei Kormányhivatal tud adni.