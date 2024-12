Real-PR 93.: a Fidesz őrzi az első helyét a pártversenyben

A Real-PR 93. nevű közvélemény-kutató cég hétfőn közölt kutatása szerint a Fidesz–KDNP „biztosan őrzi első helyét a pártok közötti versenyben”, 44 százaléknyian szavaznának rájuk, ahogy az előző hónapban is. Az elemzés szerint, amit az MTI ismertetett, a Tisza Párt növekedése elérhette a maximumát 36 százalékkal. Két másik párt jutna be szerintük most a parlamentbe: a Mi Hazánk 7, a DK pedig 5 százalékkal.

A kutatás telefonos megkérdezéssel történt november 25. és 27. között, amelynek során ezer embert kerestek meg.

A Real-PR 93. egy viszonylag friss, kormányközeli intézetnek számít, sajátos módszereiről a Magyar Narancs írt korábban.

Más, nem kormányközeli intézetek szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, a Medián szerint 11 százalékkal. Török Gábor politológus az eltérő eredményekre azt a magyarázatot adta a 24.hu-n megjelenő Törökülés című műsorban, hogy a kormánypárti közvélemény-kutatók a választásokig biztos nem fognak Tisza-előnyről beszámolni a nyilvánosságnak.