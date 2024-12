Nemzeti Ellenállás Mozgalmat alakítottak fideszes politikusok és megmondóemberek

Nemzeti Ellenállás Mozgalom néven alapítottak homályos célú mozgalmat kormánypárti politikusok illetve a fideszes média ismert és kevésbé ismert arcai – számol be a fontos eseményről az MTI, mely csak „közéleti személyiségek”-ként emlegeti őket.

Hogy kikről van szó? Olyan országszerte ismert nevekről, mint Apáti Bence balettművész, publicista, Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője, György-Horváth Zsuzsa műsorvezető, László András, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, Szécsényi Dániel, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, Szűcs Gábor jogász és Abrakovits Joca influenszer. Ők egy Facebook-videóban jelentették be mozgalmuk megalakulását. Honlapjuk is van már, melyen az olvasható, hogy „a globalista erők által kitartott brüsszeli vezetők világossá tették: be akarnak avatkozni hazánk belügyeibe. Manfred Weber és szövetségesei azt is elmondták, kik azok a külföldi zsoldban álló politikai kalandorok, akikből bábkormányt akarnak létrehozni Magyarországon. Erre nemet kell mondanunk!”

A tét túl nagy ahhoz, hogy másokra várjunk, ezért alapították meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat – jelentették ki, miközben mindez rímel arra a kormánypárti médiában indult kampányra, mely Magyar Pétert Manfred Weber bábjaként és fizetett ügynökeként jelenítik meg. Mindenesetre a mozgalom nagyon harciasnak tűnik:

NEM-et mondunk a globalisták beavatkozására! NEM-et mondunk a ránk kényszerített háborúra, migrációra és genderőrületre! NEM-et mondunk a globalistákat kiszolgáló politikai bábokra!

– közölték, jelezve, hogy a nem.hu weboldalon lehet hozzájuk csatlakozni. De hogy ennek mi értelme van, az a honlapról sajnos nem derül ki.